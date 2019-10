Tom Holland podría seguir interpretando a Spiderman 2 trilogías más

Después del acuerdo que alcanzaron Marvel Studios y Sony Pictures en torno al culebrón de Spider-Man, que se saldó con un nuevo trato entre las compañías, Peter Parker vuelve a estar en primera línea del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Y parece que los planes de la Casa de las Ideas pasan por continuar la historia del trepamuros en su universo expandido con dos nuevas trilogías.



Así lo indica We Got This Covered, que señala que Marvel planea producir hasta dos trilogías más del héroe arácnido, de manera que serían nueve las películas protagonizadas por Tom Holland. Pero el futuro de Spider-Man pasa, irremediablemente, por la renovación del acuerdo de Sony y Disney, que, por el momento, llega hasta 2022 e incluye una nueva cinta protagonizada por Peter Parker dentro del UCM y otra en el Spider-verso con Venom o Morbius.



El medio indica que la segunda trilogía exploraría la etapa del personaje en la universidad, después de que Homecoming, Lejos de casa y la anunciada tercera entrega estén ambientadas durante la época de instituto de Peter Parker. La última trilogía, al menos según los planes de Marvel la protagonizaría un trepamuros ya adulto.



El medio también señala que Norman Osborn y los Seis Siniestros llegarán en Spider-Man 4, y que los villanos del héroe arácnido tendrán mayor importancia durante la segunda trilogía. Pero no será hasta el estreno de Spider-Man 3, que llega a los cines el 16 de julio de 2021, cuando empiece a esclarecerse el futuro de nuestro amigo y vecino.