La música de Michael Jackson sigue cautivando

El espectáculo Forever. The best show about The King of Pop, homenaje a Michael Jackson, es un musical preparado especialmente para los fans del cantante fallecido hace 10 años, presentado en México por su hermana La Toya Jackson.



Con teatro lleno, la función de la víspera se vistió de guantes blancos, sombreros y lentes al estilo del “Rey del Pop“. Es tal el arrastre del músico, que destacó la presencia de niños que con emoción esperaron el inicio del espectáculo para soltar la garganta.



En una comunión de gritos y aplausos, el “show” arrancó con un “collage” de momentos que recrean la historia de uno de los artistas más importantes de la música; sólo de Thriller vendió más de 65 millones de copias.



En la pantalla desfiló el pequeño Michael que cantó Ben; pero también en compañía de sus hermanos en The Jackson 5, hasta el muerto viviente que bailó entre tumbas, y claro, el maduro de This is It.



El sonido que emanaba de las canciones del cantante nacido en 1958 fue apabullante. Los vocalistas que participan en el espectáculo, interpretando los temas emblemáticos Jackson, semejan un ritual muy góspel y soul, como ese que heredó de James Brown o Diana Ross.



Con este sentido de nostalgia a flor de piel, la gente coreó canciones como Thriller, Smooth criminal, Beat it, The way you make me feel, Billie Jean, entre muchos otros éxitos, que legó a la música el polémico compositor, cantante y bailarín.



Más allá de que los fans buscaban a su ídolo en cada moonwalk de los vocalistas y bailarines, que con destreza recorrieron el escenario, se rescata la fidelidad de un público que extraña al hombre que llenaba estadios con su magia y que se mantuvo por casi cuatro décadas en la escena musical.