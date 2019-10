Hamilton pelea contra Chávez

Lewis Hamilton aprovechó la llegada de la F1 a México para participar en un acto promocional vinculado con el boxeo, junto con una de las leyendas del cuadrilátero del país mexicano. Julio Cesar Chávez, quien compartió entrenamiento con el líder del Mundial de carreras y que demostró sus cualidades sobre las 12 cuerdas.

El acto tuvo lugar el miércoles en una plaza de la colonia Polanco, una de las más céntricas de la capital mexicana, en la que la leyenda de F1, que acumula seis títulos, y del boxeo, campeón mundial en tres divisiones diferentes, intercambiaron golpes en un ambiente distendido.



Hamilton mostró maneras y ejecutó movimientos como un profesional, lanzando un 'jab' durante la pelea de boxeo simulada contra Julio César Chávez. Tras el acto, ambos protagonistas se mostraron encantados de haber participado en la exhibición.

Mexico City training with my @PUMA fam and the legend Julio César Chávez ?? So honoured to step into the ring with you. I'm now ready to bring the fight this weekend. @Jcchavez115 @PUMAmexico pic.twitter.com/3bEbMQel4X — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 24, 2019