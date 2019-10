México buscará quedarse con los bienes de Caro Quintero

El gobierno federal emprenderá medidas legales para que todos los bienes de Rafael Caro Quintero se queden en México, esto luego de que la Fiscalía de Nueva York anunciara que buscará incautar las propiedades del narcotraficante mexicano

Todos estos bienes se van a procurar que se queden en México y, en todos los casos, se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o, los recursos que signifiquen estos bienes, no se fuguen de México, que no se vayan de México”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador.