Acusan a Rafael Amaya de golpear a niño en set de El Señor de los Cielos

El actor Rafael Amaya fue despedido de la producción de la exitosa serie El Señor de los Cielos, por agredir a un niño en el set de grabación.

Pero eso no es todo, de acuerdo con el programa de espectáculos Chisme no like, el intérprete faltaba a las grabaciones “no miraba al protagonista a la cara porque le tenía celos, se creyó el personaje, e intoxicado cree que es un inmortal”.

Telemundo contrataba un hangar para hacer una toma de aviones para El Señor de los Cielos, un yet privado, se gastaba 40 mil dólares y el señorito no venía”, dice la publicación.

No obstante, la gota que derramó el vaso fue que el actor, quien daba vida al temido Aurelio Casillas, agredió a un niño al tomarlo por el cuello en plena escena.

Según Elisa Beristain y Javier Ceriani, el actor tiene problemas con el alcohol y supuestamente habría llegado bajo los efectos de esta sustancia a grabar.

Una persona de la producción filtró la información al programa transmitido por YouTube.