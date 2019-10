Camila Cabello visita a los duques de Cambridge

La cantante cubano-estadunidense Camila Cabello se reunió con los duques de Cambridge, Kate y William, en el Palacio de Kensington, para un acto especial en el que fue reconocido el trabajo inspirador de 10 jóvenes de Reino Unido.



Por cuarto año consecutivo, los Teen Heroes de 2019 de BBC Radio 1 fueron invitados al Palacio de Kensington por los duques de Cambridge, quienes elogiaron su trabajo y dedicación para ayudar a los demás.

Hazel fue diagnosticada a los tres años con un raro trastorno genético llamado Xeroderma Pigmentoso (XP) que limita la capacidad del cuerpo para reparar el daño causado por la luz ultravioleta. Tras aprender a vivir con su afección ha aumentado la conciencia de XP al hacer una película y dar charlas a las escuelas en su área local.



A su vez, Rachel hace campaña por el cambio y un mejor futuro para los jóvenes en el Reino Unido; es voluntaria para su consejo juvenil local y miembro del Parlamento Juvenil del Reino Unido y ha ganado un premio Diana por su trabajo para abordar el acoso cibernético.



Scarlett es una joven cuidadora de su madre, su hermana mayor y su abuela; ella y su mamá tienen una afección nerviosa incurable llamada HNPP, que puede hacer que las actividades cotidianas como llevar bolsas de compras sean extremadamente dolorosas; también cuida a su hermana con diabetes tipo 1, y a su abuela, que tiene depresión.

Los Teen Awards de Radio 1 honran a los héroes adolescentes no reconocidos del Reino Unido, así como a las mejores estrellas de la música, los deportes y el entretenimiento del año.

Our inspirational @BBCR1 Teen Heroes visited The Duke and Duchess of Cambridge with @claraamfo, @gregjames and @Camila_Cabello at Kensington Palace. Read their amazing stories and find out more here ?? https://t.co/HNFBfp3Znp pic.twitter.com/nxf7GDgeyN — BBC Press Office (@bbcpress) October 22, 2019