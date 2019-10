Selena Gómez, ¿dedica muevo sencillo a Justin Bieber?

Después de 4 años de haberse retirado de la música, Selena Gómez lanzó la noche del martes su nuevo sencillo Lose You to Love Me.

Esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y serás una mejor versión de ti mismo", declaró la cantante.

Tras el estreno, seguidores de la intérprete identificaron las estrofas como un "himno de amor propio" ante las adversidades que ha sufrido, como sus enfermedades y recuperacione, así como el canto al final de una relación tóxica, como la que tuvo con Justin Bieber.

Partes de la letra rezan: “vi las señales y las ignoré”, “este juego me estaba matando lentamente”, “ahora el capítulo se cierra (…) es la hora de la despedida”. Mientras que el coro sentencia “necesitaba perderte para amarme”.

El clip del tema fue grabado en blanco y negro en su totalidad con un iPhone 11 Pro y fue dirigido por Sophie Muller, quien ha trabajado anteriormente con artistas de la talla de The Cure, the Eurythmics, Annie Lennox, Maroon 5, Coldplay, Weezer, Garbage, Hole, Natalie Merchant, No Doubt, Pink, entre muchos otros. Es conocida por su estilo y que nunca planea antes de empezar a grabar.