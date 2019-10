QUÉPASA: ¿La prensa se cansa de la misma respuesta de Guardiola?

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, quien afronta su cuarta temporada, no ha hecho un gran papel en la Champions League, por lo que, la prensa inglesa comienza a ser escéptica con la capacidad del estratega para llevar al equipo hasta la victoria final en Europa.

En la rueda de prensa del entrenador español, previa al partido contra el Atalanta, un periodista le preguntó de manera incisiva "Si no estás preparado para ganar la Champions ahora. ¿Cuándo crees que lo estarás? ¿En primavera o en la próxima temporada?". Guardiola confesó que no lo sabía, pero el periodista no se dio por vencido: "El motivo por el que te lo pregunto es porque has invertido mucho dinero y cada año dices lo mismo. Veo un poco extraño que todavía no veas al City capaz de ganar la Champions".

¿Cuántas veces he respondido a esa pregunta desde mi primer año? No puedo responder otra vez, ya saben mi opinión sobre ello. Lo respondí en la primera rueda de prensa cuando aterricé aquí hace cuatro años. He respondido muchas veces y tengo la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pero no sé quién va a ganar. Si ganamos, estaremos contentos. Si no ganamos, lo intentaremos la temporada que viene. Eso es todo".

Y es que desde la llegada de Guardiola al banquillo del City, el club ha gastado más de 700 millones en fichajes. Pese a ello, una de las excusas recurrentes del entrenador para justificar las derrotas en Champions es la falta de experiencia: "Nos falta mucho trabajo", ha dicho en más de una ocasión.

Finalmente, Pep Guardiola llamó más la atención de los periodistas que asistieron a su rueda de prensa por lucir un reloj actualmente valorado en 1,5 millones de dólares. Se trata de un exclusivo 'RM 27-01 Rafael Nadal' de la prestigiosa marca Richard Mille. Este modelo de tan solo 20 gramos (con la correa), que en su momento era el reloj más ligero del mundo.