QUÉPASA: Hija de Carrie Fisher recuerda a 'La princesa Leia' en su cumpleaños

En el que sería el cumpleaños 63 de la actriz Carrie Fisher, su hija Billie Lourd rindió homenaje a la "Princesa Leia" a través de sus redes sociales, con una emotiva canción.

Acompañada de dos guitarristas, Lourd compartió un video interpretando una versión acústica de la canción American Girl del ya fallecido Tom Petty, en la bañera, lugar que, asegura, fue uno de los sitios favoritos de Fisher y mencionó que probablemente su cena sea medio litro de helado y refresco de cola.

La publicación recibió un sinfín de elogios: “Increíble, Billie”, escribió Andy Cohen; “Envío mucho amor y paz para ti”, dijo Lily Collins; mientras que Cheyenne Jackson señaló: "Perfectamente hermosa. Como tú, cariño", y Dylan McDermott, respondió: "¡Esto es increíble!".

No es la primera vez que la también actriz muestra su talento musical para rendir homenaje a su madre. En diciembre pasado, en el segundo aniversario del fallecimiento de Fisher, Lourd se sentó en el piano que el padre de Carrie le dio para tocar y cantar, lo cual describió como algo "un poco vulnerable para mí".

La saga de Star Wars, a través de su cuenta de Twitter, también recordó a la "Princesa Leia Organa" con una frase célebre de la artista:

Remembering our princess, our general, and our everlasting rebel. ?? pic.twitter.com/4YiipHiZhy — Star Wars (@starwars) October 21, 2019