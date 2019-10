QUÉPASA: El día en que Marthy McFly viajó al futuro

La saga de películas de "Volver al futuro" es todo un ícono de la cultura pop que marcó la época de los 80, y si bien recordamos, hace 4 años los sucesos de la película Volver Al Futuro 2, sucedieron el 21 de Octubre de 2015, y los fans no dejan pasar esta oportunidad para conmemorar la fecha



Las películas se crearon entre 1985 y 1990 y fueron protagonizadas por Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Dr. Emmett "Doc" Brown), Thomas F. Wilson (Biff), Lea Thompson (Lorraine McFly) quienes se reencontraron en la Fan Expo que se llevó a cabo en Boston.

Happy #BacktotheFutureDay! Who saw Marty McFly on the big screen back in 1985?https://t.co/OwFozpI3oi



via NationalToday — EverPresent (@EverPresent_Inc) October 21, 2019