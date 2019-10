Exige Ríodoce conocer motivo real de la reunión entre la DEA y el gobierno de Sinaloa

Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, exigió conocer la versión real de la reunión que sostuvo el gobierno de Sinaloa con Uttam Dhillon, director interino de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA), el pasado 16 de septiembre.

Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua, porque ocurrió meses después de que sentenciaron a ‘El Chapo’. Este tipo de reuniones no se había dado en México, esta es la primera que yo conozco, que se haya dado de manera abierta, entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador”.

Tras la publicación de Ríodoce sobre la reunión, el gobierno aseguró que había sido para informar a la DEA sobre la baja en los índices delictivos y de homicidios en el estado, también para comunicar que habían asegurado 26 laboratorios de drogas sintéticas. Asimismo, dijeron que habían aprovechado para solicitar apoyo logístico, ya que intercedieran ante el Departamento de Estado para sacar a Sinaloa de la listas de entidades riesgosas para turistas.

Luego de lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, tras la fallida operación de captura de Ovidio “El Ratón” Guzmán, hijo de “El Chapo”, las especulaciones han comenzado a apuntar a que aquella reunión entre la DEA y el gobierno de Sinaloa está ligada con dicho episodio de violencia.

La gente tiene derecho a saber la verdad porque no fue poca cosa lo que ocurrió, murieron civiles, grupos criminales secuestraron militares y miembros de la Guardia Nacional. El propio general Sandoval reconoció que habían secuestrado entre ocho y nueve militares, pero nosotros tenemos información de que fueron 30 a los que secuestraron”, señaló el periodista.

Este lunes autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos sostendrán una reunión de alto nivel para discutir estrategias de combate al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Durante ese encuentro aclararán cosas, “pero a ver qué nos dicen a nosotros”, añadió Bojórquez.

Lo importante ahora es saber exactamente qué pasó. No puede ser que no pase nada, algo debe ocurrir porque no se pueden cometer estos mismos errores, es muy peligroso para el país, para Sinaloa y para Culiacán”, dijo.