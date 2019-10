5 años de la condena a Oscar Pistorius

Oscar Leonard Carl Pistorius, mejors conocido como Oscar Pistorius, es un atleta sudafricano, nació en Sandton, Johannesburgo el 22 de noviembre de 1986. Pistorius tuvo que enfrentar un futuro duro, debido a que a los 11 meses de edad tuvo que sufrir amputación de ambas piernas al no tener peroné, sin embargo, esto no lo detuvo de tener una gran trayectoría en el campo del atletismo, pues posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos para atletas que han sufrido una doble amputación. Para correr, utiliza prótesis transtibiales construidas en fibra de carbono. Aunque estas piernas artificiales le permiten a Pistorius competir, su uso ha generado protestas de que le dan una ventaja injusta sobre otros corredores. Registra 46,34 segundos en 400 metros, o la máxima velocidad en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004.



Sin embargo, un fatídico día llegaría para Pistorius, pues fue condenado a 15 años de cárcel tras asesinar a su novia en la madrugada del 14 de febrero de 2013 en su casa de Pretoria, al dispararle cuatro veces a través de la puerta cerrada del baño.



Según los relatos, el atleta fue acusado de asesinar a la modelo Reeva Steenkamp de cuatro disparos, tras golpearle repetidamente la cabeza con un palo de cricket, ya que habría confundido a la mujer con un ladrón, aunque la policía no confirmó esta versión.

El 17 de febrero, la policía de Sudáfrica halló un bate ensangrentado en casa de Pistorius; esta información fue vital para la investigación, ya que podría señalar que, según la prensa, Pistoruis podría ser un paranoico cuya amor por las armas se pudo convertir en una obsesión.



El 22 de febrero de 2013, en una audiencia en Pretoria, Sudáfrica, frente a la corte de, Pistorius fue liberado bajo libertad condicional tras pagar una fianza de 113 mil dólares, sentencia dictada por dicho tribunal tras considerar que la policía sudafricana carecía de pruebas suficientes. Asimismo se le ordenó entregar su pasaporte, no acercarse a aeropuertos y tener que visitar una estación de policía cada lunes y viernes.



El juicio comenzó el 3 de marzo de 2014 ante un tribunal presidido por la juez Thokozile Masipa. En septiembre de 2014, fue declarado no culpable de los cargos de asesinato. Si bien aún podría ser condenado por homicidio, la juez consideró que no mató a su novia con premeditación.

Nuevamente, el día 12 de septiembre, se cambió el veredicto a culpable por homicidio culposo, por lo cual esperará sentencia para el día 15 del próximo mes.

Finalmente el 21 de octubre de 2014 el atleta fue condenado a una pena de 5 años de prisión. Además, la juez condenó a Pistorius a una pena de 3 años de cárcel suspendida por posesión de armas de fuego. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue puesto en libertad el lunes 19 de octubre de 2015, tras haber cumplido 12 meses de condena; una Junta de Libertad Condicional de Sudáfrica dictaminó que el atleta debía cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario en Pretoria.



Sin embargo, el jueves 3 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Apelación le condena por asesinato y volvería a prisión al menos 15 años. A pesar de esto, el día 6 de julio de 2016, se volvió a hacer un juicio, el cual se le condenó a 6 años de cárcel, para que después, un tribunal sudafricano endureciera la pena el 24 de noviembre de 2017 a 13 años y 5 meses de cárcel.

La historia de Pitorius, su afán de superación, sus éxitos deportivos y el asesinato de su novia y proceso judicial subsiguiente han sido llevados a una serie televisiva "Pictorius", dirigida por Vaughan Sivell, y que consta de cuatro capítulos.