186 aniversario de Alfred Nobel

Alfredo Nobel, su nombre quizás resuene en tu cabeza por los famosos premios Nobel, pues si, hay una relación, entre ambos.

Alfred Bernhard Nobel, nació el 21 de octubre de 1833 fue un químico, ingeniero, escritor, inventor y fabricante de armas, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre.



Nació en una familia de ingenieros. Cuando tenía 9 años de edad, la familia se trasladó a Rusia, donde él y sus hermanos recibieron una esmerada educación en ciencias naturales y humanidades.



Regresó a Suecia en 1863, completando allí las investigaciones que había iniciado en el campo de los explosivos: en 1863 consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina, inventada por el italiano Ascanio Sobrero; en 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio; y en 1867 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con lo que se reducían los riesgos de accidentes.



Un detalle de por qué estaba tan enfocado a las explosiones accidentales de la nitroglicerina, fue que, en una de ellas había muerto su propio hermano Emil, esto despertó fuertes críticas contra Nobel y sus fábricas.



Nobel fue un hombre solitario, quien nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, sólo se le conocieron dos romances insatisfactorios, uno de los cuales fue con la pacifista Bertha von Suttner. Dominaba cinco idiomas (sueco, francés, ruso, inglés y alemán).



Debido a que no tuvo una herencia por dejar, Nobel instituyó en su testamento, que, con su fortuna, se creara un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en la Literatura, Fisiología o Medicina, Física, Química y de Paz. Posteriormente fue creado el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que no es propiamente un Nobel, sino en memoria a Alfred Nobel.



Curiosamente, una de las disciplinas científicas, la más importante de todas, las matemáticas, no figuran dentro de los premios Nobel, no se sabe con certeza por que Alfred hizo esta omisión, sin embargo, algunas leyendas urbanas indican que uno de sus amores imposibles se casó con un matemático y por venganza, decidió que ningún matemático recibiría algún reconocimiento por su parte.



Alfred Nobel murió el 10 de diciembre de 1896 a la edad de 63 años debido a una hemorragia cerebral en San Remo, Italia, se dice que su fortuna estaba calculada en 33 millones de coronas (unos 264 mil millones de euros), su familia solamente recibió 100 mil coronas (unos 800 mil euros aproximadamente) y el resto fue destinado a la fundación de los premios Nobel.