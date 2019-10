¿Cuándo un juego se vuelve 'pay to win'?

Actualmente los videojuegos en dispositivos móviles se han vuelto muy populares, en su mayoría, debido a que a se pueden jugar de forma gratuita, muchos de los usuarios de estos juegos suelen hacerlo de manera muy ocasional.

Otros, más aficionados, juegan de manera más entusiasta y descubren ciertas particularidades con estos juegos: cosas como que los espacios de sus cosechas ya están utilizados, la barra de energía se agota con mucha frecuencia, no obtienes la unidad que tanto deseas, los niveles se vuelven casi imposibles si no usas ciertas mejoras, tienes que esperar mucho tiempo para realizar acciones etc., y la forma en la que puedes resolver todo esto es metiendo, estos juegos suelen conocerse como free to play.

El free to play no es un género, sino un modelo de distribución, pero sus mecánicas han calado a lo largo y ancho del videojuego moderno. Sus elementos comunes podrían agruparse en tres secciones:

• Elementos cosméticos: Ropitas, sprays, poses, voces, emblemas y demás características estéticas que en ningún caso condicionan el progreso jugable.

• Potenciadores temporales: Ya sea un jamón recién descolgado o un cofre lleno de "estamina", estos elementos nos hacen medrar más rápido, conseguir experiencia antes o pegar más fuerte. Dentro de este grupo encontraríamos los aceleradores, aquellos que nos ayudan a procesar materias o desplazarnos en un periodo de tiempo más breve.

• Desbloqueos: Aquí directamente no tendremos acceso si no pagamos. Ya sea con el dinero del juego o una subeconomía alternativa, todos esos niveles/vehículos/armas/personajes extra con candado forman parte de un selecto club para jugadores pudientes.

El primer elemento solamente son cosas estéticas que no afectan en el desempeño del juego. sin embargo, el segundo y tercer elemento afectan de manera directa la forma en la que juega, trayendo quejas por partes de los usuarios, acusándolos de que son pay to win.

Un pay to win se traduce a “pagar para ganar”, algunas personas pueden pensar que, por ejemplo, juegos como Candy Crush, sean juegos pay to win,en donde si no compras vidas en exceso o los potenciadores para pasar un nivel, no puedes avanzar, sin embargo, en estos juegos si es posible avanzar sin invertir un solo peso, aunque te ponen en situaciones en donde estás altamente tentado a comprar esa mejora o esa vida extra, estos juegos lo que en realidad tienen, son sistemas de microtransacciones agresivas.

Mario Kart Tour y Pokémon Masters, los dos juegos de celular más recientes de Nintendo, han sido altamente criticados por compartir un sistema muy restrictivo en donde es imperativo usar la moneda del juego y compras alternas para poder tener los mejores elementos del juego en una especie de loteria, este sistema de negocios se le conoce como gacha, uno de los modelos de negocios más agresivos dentro de los f2p. Aún así, elementos como la historia, los eventos o los cursos se pueden completar sin la necesidad de gastar un solo peso.

Ante todo esto, ¿qué es en rrqlidad un pay to win? es un juego en el que, llegado a determinado punto, no te permite progresar si no le metes dinero, un ejemplo de esto es el juego Harry Potter: Hogwarts Mistery, en donde para hacer cada acción, requieres de consumir de un porcentaje de tu barra de energía, la cual se vacía con mucha facilidad y en cierto punto no te alcanzará para terminar una secuencia de acción que es indispensable para progresar dentro del juego.



Entonces, ¿todos los juegos son buenos por ser free to play y todos los juegos son malos solo por ser pay to win? No necesariamente, la monetización de un juego es para dar la mejor experiencia, por ejemplo, Super Mario Run, en donde sólo puedes acceder a los primeros tres niveles del juego de forma gratuita y tienes que pagar 10 dolares para poder acceder al juego, sin embargo, esos 10 dólares son la única transacción que tendrás que hacer, del otro lado de la moneda, tenemos los juegos con el modelo de negocios gacha, en donde puedes gastar más de 50 dólares para seguir teniendo tiradas de lotería y no obtener la unidad que quieres.



Las empresas de videojuegos sólo hablan un idioma, el idioma del dinero y como consumidor, está en nuestras carteras decidir qué juegos y qué modelos apoyar con respecto a la diversión y satisfacción que recibas.