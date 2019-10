QUÉPASA: 10 servicios de streaming gratuitos

Los servicios de streaming de video son la forma de entretenimiento de hoy en día, la plataforma lider de este servicio es Netflix y proximamente, con la llegada de Disney+, el mercado se ampliará aún mas, muchos de estos servicios tienen un costo promedio de 100 pesos mensuales, aunque puede parecer un gasto hormiga, tener varios servicios para poder ver diferentes opciones, puede ser muy caro, sin embargo, hay servicios que tienen una opción gratuita si quieres ahorrarte unos cuantos pesos, eso sí, hay que tener en cuenta que hay que lidiar con publicidad mientras disfrutas las series.



1.- Crackle: De Sony, es un servicio de streaming apoyado por publicidad que ofrece tanto películas como programas de televisión, incluido algún material original. En la actualidad ofrece joyas como Fight Club, Looper, My Girl y Star Trek II: The Wrath of Khan, mezcladas con algunas películas de menor categoría.



2.- IMD TV: Este servicio relativamente nuevo, antes conocido como FreeDive, es parte de IMDb, que es propiedad de Amazon, siendo un servicio independiente de Prime puedes ver contenido como Captain Fantastic, Paddington y Platoon, y La La Land



3.- Hoopla Digital: Es un servicio de suscripción al que quizás tengas acceso gratis a través de una biblioteca pública. Cuando "tomas prestada" una película, tienes 72 horas para verla. Tu biblioteca es la que determina la cantidad de películas que puedes tomar prestada cada mes.



4.-Interet Archieves: En el Internet Archive hay de todo lo que sea de dominio público, como miles de películas. El servicio es gratis y ni siquiera necesitas una cuenta.



5.- Kanopy: Este servicio libre de anuncios que originó en Australia, ha llegado a miles de universidades en todo el mundo y a varias bibliotecas en Estados Unidos. ofrece una amplia selección de películas independientes y documentales de PBS y The Great Courses.



6.- Pluto TV: Ofrece no solamente películas a la carta, sino también canales de televisión en vivo como CBS News y CNET.



7.-Roku Channel: Es un agregador de contenido nuevo y existente sin costo alguno. Por ello, no te sorprendas si se solapa con la oferta de algunas películas disponibles en otros servicios.



8.-Tubi TV: Aquí se puede encontrar la mayor cantidad de películas comerciales gratis en la web, ofrece material de estudios como Lionsgate, MGM y Paramount.



9.- Movies on us by Vudu: el servicio de video Vudu de Walmart anunció "Movies on Us", que permite a los usuarios escoger entre una selección generosa de películas (alrededor de mil) sin costo alguno. Esta opción, te exige tener una cuenta con Vudu, pero crearla es gratis.



10.- Youtube: No confundir con YouTubeRed, además del contenido de los credores independientes y del contenido de paga, en Youtube puedes encontrar varias películas de producción profesional de dominio público.