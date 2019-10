Osorio Chong llama a cuidar elección del nuevo líder sindical de Pemex

Tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que se debe cuidar la elección del nuevo Secretario General para que sea democrática y evitar que se presenten intereses ajenos.

El llamado es a cuidar el proceso, que sea democrático, que no se permita dividir a ese sindicato, que hasta hoy, salvo algunas voces que se escuchaban, la verdad es que había estabilidad, y eso es lo que hay que cuidar”, indicó.

Subrayó que se trata de la empresa más importante del gobierno, por lo que “hay que cuidar que nadie se meta en el proceso, hay que cuidarlo, si se divide ese sindicato, ponen en riesgo la estabilidad económica del país, hay que evitarlo”, por lo que destacó la importancia que tienen los trabajadores de Pemex para el país.

Las señales que estamos dando son muy malas, el que se puede hacer un juicio sumario a alguna persona, eso no puede suceder, para eso están los jueces, para eso debemos dejar en libertad a los jueces para que tomen las decisiones a partir de pruebas y no a partir de exponer todo en los medios de comunicación”, consideró y aseguró que su partido no hará una defensa a ultranza, “lo que yo refiero es que si esto le sucede a alguien, mañana le puede suceder a cualquier ciudadano, y eso es lo que tenemos que evitar”.