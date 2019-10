Aplaude Selección Mexicana buen comportamiento de la afición

El triunfo de la Selección Mexicana de Futbol sobre Panamá dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf alegró a los jugadores, pero no tanto como el buen comportamiento de los aficionados.

Algunos seleccionados aplaudieron el hecho de que la gente entendió que deben tener una conducta respetuosa y evitar el famoso "eh p***" que puede resultar muy costoso al balompié nacional.

Le agradecemos mucho a la gente su comportamiento, porque eso es algo muy importante para nosotros, que no hicieran el grito”, dijo Raúl Gudiño al final del encuentro, celebrado este martes en el Estadio Azteca.

Por su parte, Alan Mozo destacó que este buen comportamiento de la gente impedirá sobresaltos en el andar del equipo mexicano en competencias internacionales.

Qué bueno que no se dio (el grito), porque es muy importante para nosotros que no se dé y no nos expongamos a castigos“, apuntó.