Película de Shia LaBeouf competirá en Festival de Cine de Los Cabos

La cinta Honey boy, escrita por Shia LaBeouf, competirá en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos a realizarse del 13 al 17 de noviembre.

La historia protagonizada por LaBeouf cuenta su infancia y la relación con su padre. Está dirigida por Alma Har’el y competirá con otras historias como Amores modernos, del mexicano Matías Meyer, protagonizada por Ludwika Paleta.

También otras como The climb, ganadora de la sección Una cierta mirada en el pasado Festival de Cannes; Antigone, ganadora a Mejor Filme Canadiense en el Festival de Toronto, y The body remembers when the world broke open, que recibió una mención honorífica en este mismo certamen.

Ash, Greener grass, La fiera y la fiesta y The twentieth century son los otros filmes que formarán parte de la selección, cuyo jurado integran los directores Eliza Hittman y Sebastián Silva y la programadora Diana Sánchez