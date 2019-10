Liga MX no puede ayudar a jugadores del Veracruz

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla admitió que existen acuerdos verbales en el Veracruz, que no son sustentados por un contrato.

En conferencia de prensa, abordó el tema de la falta de pago de los jugadores del equipo y la manera de solucionar el problema, puesto que la situación de adeudos en el conjunto ha llegado a un extremo que incluso, la misma Liga MX está lejos de poder resolver.

Bonilla comentó que existen acuerdos entre club y jugadores para poder cobrar los adeudos que se han generado con varios miembros de la institución veracruzana.

No tienen documentos que sustenten, no hay forma que se haga efectiva la fianza. No es falta de voluntad de la Liga ni de la Federación, pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos que tienen, no hay forma que se les pueda pagar”, agregó.