Henri Falcón confía en acabar con la dictadura de Nicolás Maduro

viernes, 18 de mayo de 2018, Sergio Noriega

Henri Falcón no cree en las tareas imposibles. El ex gobernador y aspirante presidencial confía en que será él quien ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro, pese a que las encuestas reveladas no lo ubican ni cerca del actual mandatario.

El opositor afirmó que Venezuela no está dispuesta a tolerar más las imposiciones del actual Presidente, ni las acciones de represión que solo buscan perpetuar a un hombre en el poder.