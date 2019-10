Lamenta Claudia Rivera que intenten deslegitimar su gobierno

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, en su primer informe de gobierno, manifestó que grupos del pasado han querido desequilibrar y deslegitimar su gobierno pero no han podido lograrlo debido a que su mandato proviene de la fuerza del pueblo.



En presencia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, invitado especial, funcionarios de su gabinete y regidores, Rivera Vivanco expresó que su administración proviene de un movimiento social que crece, gana y gobierno desde la esperanza.

Ante la calumnia, el trabajo; ante la mentira, los hechos, y ante el insulto, la prudencia de alguien que sabe que lo único importante es la ciudad y la humildad de sus habitantes”, afirmó.

Destacó que con la ratificación Barbosa como gobernador, es posible emprender los esfuerzos para lograr los cambios posibles que demanda la Cuarta Transformación.

Somos aliados del cambio que has emprendido, estamos convencidos que el camino de la conciliación que hoy transitas es lo que necesita el estado”, reconoció a Barbosa Huerta.

Claudia Rivera expresó que desde el primer día de su gobierno tuvo que enfrentar la resistencia de algunos al cambio que implica la Cuarta Transformación.

Mi espíritu revolucionario siempre ha estado del lado correcto de la historia, por ello, con certidumbre y dignidad, hoy puedo mirarlos a los ojos”, indico.

Al final, Rivera Vivanco admitió que no es una presidenta omisa y que le hace falta trabajar más en un modelo de gobierno más eficiente.



Garantizó que si este año ha cometido errores técnicos, no han sido éticos, “porque jamás me lo podría permitir”.



Adelantó que el próximo año será de consolidación y su compromiso sigue intacto, para defender a la ciudad de todos aquellos que quieren hacerle daño.