Empresarios califican con un 7 el primer año de Rivera Vivanco

La Red Mexicana de Franquicias (RMF) le concedió un 7 de calificación a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, al cumplirse su primer año al frente de Puebla.

El presidente de la agrupación, Francisco Lobato Galindo, indicó que es evidente que la autoridad municipal no ha podido resolver tres pendientes: el primero es el tema de los comerciantes informales, el segundo corresponde a la inseguridad y por último, la no ejecución de recursos públicos por mil 262 millones de pesos.

La corrupción con la que se encontró en el Ayuntamiento al inicio de la administración limitó el trabajo, reconoció el empresario, sin embargo, manifestó que a la alcaldesa le tocó “la papá caliente” y es tiempo de que muestre resultados, tras un año de gestión.

La alcaldesa Rivera respondió que el gobierno de la ciudad de Puebla viene de una larga resistencia social que le permite tomar decisiones como esta para planear la utilización del erario.

El recurso no se pierde, no se lo lleva el aire, con ello se puede planear y realizar diferentes estrategias… no podemos gastar el dinero del pueblo sin tener una planeación”, respondió a los regidores que la cuestionaron durante la sesión del cabildo del lunes 7 de octubre.