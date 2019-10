Disney Plus traerá a México ¡630 películas!

Disney+ todavía no sale y sin embargo, es tan temido por las demás plataformas de streaming que ya les ha hecho perder dinero, y no es para menos, pues hoy, la cuenta oficial de plus, ha anunciado que solamente en México, traerá cientos de peliculas de sus distintas franquicias.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Disney+ subió imágenes de todas las películas y series que podremos disfrutar y si las cuentas no fallan, son exactamente 630 contenidos los que estarán disponibles. el catálogo fue publicando de forma cronológica y comenzó con la película de Blancanieves (1937) hasta sus producciones de 2019.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



