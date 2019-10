Gobiernos deben ser cercanos a la gente y seguir postulados de no mentir, no robar y no traicionar: Barbosa

TEHUACÁN, Pue.- Al afirmar que el acto de gobernar en cualquier nivel es un acto de mucha responsabilidad y de emoción permanente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta resaltó que los gobiernos municipales emanados de Morena deben ser cercanos a la gente y seguir los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar. “Que sea una realidad y no sirva sólo como discurso”, dijo.

Lo anterior lo puso de manifiesto al acudir a la sesión solemne de Cabildo en la cual el edil Felipe Patjane Martínez rindió su primer informe de labores. Ahí el mandatario estatal resaltó que los gobiernos municipales emanados de Morena deben tener muy claro que no se trata de una alternancia sino de un cambio de régimen, lo que implica gobiernos honestos, austeros, transparentes, eficientes, honrados y que resuelvan.

Ante los severos cuestionamientos hechos por la gente al edil de Tehuacán, el titular del Ejecutivo salió al paso y garantizó que su gobierno apoyará a este municipio que financieramente está quebrado.

“Este ayuntamiento debe 120 millones de pesos; está quebrado y sin viabilidad financiera, por eso para cerrar el año el gobierno estatal tiene que entrar a salvarlo, lo vamos a hacer por Tehuacán. Que no nos vengan a decir esos del PRI y del PAN qué hacer, ellos causaron esto; que sea la ciudadanía la que venga a apoyarnos”, refirió Barbosa Huerta.

Al respecto, dijo que como gobernantes se debe actuar con mucha responsabilidad frente a la gente, nunca alejarse de ella. “Por eso para mí la condición del ejercicio de la función de gobierno es la honestidad; si se es honesto se es austero y no se gasta el dinero que no es de uno, que es del pueblo”, agregó Barbosa Huerta al reiterar que los postulados de no mentir, no robar y no traicionar no deben quedar en el discurso sino ser llevados a la realidad.

Barbosa Huerta refirió que los gobiernos emanados de Morena se ejercen con rostro humano, humildes y sencillos, “al poder, lo he dicho y repetido, hay que quitarle la frivolidad, la fatuidad, la fantochería, la opulencia, todo aquello de lo cual la gente se cansó”.

En su mensaje, el mandatario poblano aseguró que su gestión sigue los pasos del presidente López Obrador, “esa frase que resumen toda una teoría política de como gobernar debe aplicarse en los hechos no en el discurso, que sea una realidad”, dijo.

Para concluir, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que el gobierno del estado apoyará al municipio de Tehuacán para la construcción del edificio del Hospital Municipal, dado que el que funciona actualmente es inoperante, producto del nepotismo que ahí se ejerce, por lo que el viejo inmueble será convertido en una casa de cultura.

Así también se construirá el parque lineal y para ello se entubará todo el dren de Valsequillo, además de que se rehabilitará el Auditorio Municipal.