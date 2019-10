Anuncia Barbosa construcción de planta tratadora de agua en Ciudad Serdán

Con el fin de implementar acciones para combatir la pobreza, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la construcción de una planta tratadora de agua en Ciudad Serdán, cabecera del municipio de Chalchicomula de Sesma.

En su mensaje, tras asistir al primer informe de labores del alcalde Carlos Augusto Tentle Vázquez, el mandatario expresó que este tipo de infraestructuras abonan, pues cuando se habla de agua, alcantarillado, drenaje y vivienda, se prioriza el bienestar de la ciudadanía.

Cuando hablo de Ciudad Serdán, me dice Carlos (Augusto Tentle Vázquez), una planta tratadora de agua, eso se llama combate a la pobreza porque cuando hablas de agua, de drenaje, de alcantarillado, de vivienda es combate a la pobreza y claro que le vamos entrar a eso. No es posible que Ciudad Serdán no tenga una planta tratadora de agua”, expuso el gobernador.