Liverpool confía en ser campeón de la Champions League

El jugador del Liverpool detalló que tuvo contacto en días previos con sus compatriotas que visten la playera del Real Madrid, Luka Modric y Mateo Kovacic, dos futbolistas que también buscarán llevarse la copa a casa.

“…es un logro bastante sorprendente para un país tan pequeño que no llega a los cuatro millones que casi cada año tenga un internacional croata que pueda ganar la final (…) Es genial para nosotros y para el país. Estoy seguro que todo el país estará pendiente de la final (…) Diría que habrá más gente de mi lado ya que no la he ganado antes y estos dos chicos la han ganado en las últimas ocasiones”, comentó Lovren.