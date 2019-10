QUÉPASA: Así luce Robert Downey Jr. como Dr. Dolittle

El primer adelanto de la nueva versión de Dr. Dolittle fue lanzado este domingo con Robert Downey Jr. como protagonista, historia con la que deja atrás los más de 10 años sumergido en las películas de superhéroes.

El tráiler de dos minutos de duración fue revelado en la cuenta oficial de Twitter de la cinta, cuyo estreno será el 30 de enero de 2020 en México, y cuenta además con la participación de Antonio Banderas, Michael Sheen y Harry Collet, quienes encarnan a los personajes principales en “imagen real”.

He’s just not a people person. @RobertDowneyJr is Dolittle.

Watch the trailer for #DolittleMovie in theaters January 2020 and ? this Tweet to get monthly updates. pic.twitter.com/UT2cgiMb1H