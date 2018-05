Hagamos frente a las necesidades de la gente: Liliana Luna Aguirre

“Tocaré puertas para gestionar los recursos que nos permitan construir la Casa del Niño Serrano” un espacio que atienda de manera oportuna las necesidades de todos nuestros pequeños en situación vulnerable. Esta será una de mis principales gestiones y por supuesto que legislare con sensibilidad y profesionalismo para que la atención sea cada vez más eficiente en todos nuestros servicios públicos”.

“La demanda siempre es la misma en todas las comunidades que he pisado, siempre escucho la desconfianza que se tienen hacia los diputados porque no regresan, solo llegan a pedir el voto y jamás vuelven. Yo sí regreso, yo sí regreso a caminar por sus municipios, a escucharlos y a atenderlos. Gracias a este ejercicio he podido hacer una política diferente, una política sensible a las necesidades de la población y por ello hoy levanto la voz, para pedirles que analicen bien su voto, porque en estas elecciones está la decisión de elegir un gobierno justo y cercano a la gente como el que proponemos Martha Erika y yo. Sabemos que somos una buena formula y si a este trabajo sumamos la participación social y la buena voluntad de la ciudadania, creo que podemos lograr grandes cambios que sin duda son necesarios para nuestras familias, cambios que le den a las familias de la sierra norte una vida más prospera y tranquila” Puntualizó la candidata a la diputación local en los diferentes eventos.

También mencionó que trabajará hombro con hombro con la futura gobernadora, para que los recursos sean destinados y aplicados de manera eficiente y sean etiquetados de manera correcta para que estos cubran verdaderamente las necesidades de cada municipio.