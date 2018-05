RumboARusia2018: Chicharito Hernández, el histórico del Tri

Ahí la historia lo esperaba y una de sus grandes anécdotas familiares también. Javier Hernández proviene de una familia futbolera, su padre Javier Hernández Gutiérrez fue futbolista profesional de 1981 a 1999, al igual que su abuelo, Tomás Balcázar González, quien como profesional anotó más de 50 goles con las Chivas.

El gol más importante de Don Tomás llegó en el Mundial de Suiza 1954, cuando anotó a Francia en la derrota por 3-2 en la fase de grupos. Debido a ese acontecimiento, el abuelo siempre le pidió a Chicharito que le hablará de ‘tú’ hasta que no consiguiera una proeza similar, anotarle al cuadro galo en el máximo escenario del futbol.

El gran momento se dio el 17 de junio de 2010, cuando entrando de cambio ante Francia, recibió un pase largo, con un recorte se liberó de la marca del arquero Hugo Lloris y con el arco libre definió el que fue el gol dos mil 100 en la historia de los Mundiales y la posibilidad de hablarle de ‘tú’ a su abuelo.

Dentro de su carrera en Mundiales, Javier Hernández tiene tres goles anotados en ocho partidos disputados y llega a Rusia 2018 con la posibilidad de mejorar esos números al ser el principal delantero dentro del esquema de Juan Carlos Osorio.

Su año futbolístico y lo que se espera en el Mundial

Chicharito no viene de su mejor año futbolístico, si bien cumplió su octavo año en el futbol europeo, su regreso a la Premier League no fue el esperado con el West Ham, donde apuntaba a ser una de las figuras del club y fue relegado a la banca.

Con el cuadro de los Hammers tuvo en el año un total de 28 partidos, aunque de ellos, 11 fueron como titular con Slaven Bilic como técnico, quien lo llevó al club y periodo en el que logró anotar cuatro goles.

Una lesión se combinó con la llegada de David Moyes al mando para que terminara por ser utilizado como recambio dentro del cuadro, siendo titular en solo cinco de los 17 partidos que disputó en la era Moyes, aunque logró anotar cuatro goles más.

La llegada del técnico escoceses complicó su estancia en el club, debido a los malentendidos que ya tenía con él desde que se encontraron en el Manchester United, donde también le quitó rol protagónico para mandarlo a la banca.

Con este contexto, Javier Hernández tendrá que trabajar de manera profunda si desea ser determinante para la selección mexicana en Rusia. Si bien parece que tiene más que clara su posición dentro del equipo, su momento y falta de gol podría llevar al técnico colombiano a optar por otras opciones.

La ventaja la tiene en que su competencia directa como Oribe Peralta tampoco pasa por el más claro de sus momentos, mientras otras opciones como Raúl Jiménez o Carlos Vela prefiere Osorio explotar sus capacidades como volantes externos o delanteros extremos para tener profundidad de campo.

Por ello, Javier Hernández se encuentra en una gran oportunidad para pagar a la confianza del técnico y ajustarse a las condiciones del planteamiento, donde tiene que jugar retrasado o como poste en solitario y aprovechar cualquier balón que le llegue al área.

Su carrera y sus momentos

Para completar su perfil, hablemos de su carrera en general, la cual comenzó a los nueve años cuando se unió a las fuerzas básicas de Chivas Coras, equipo filial del de Guadalajara y que disputaba sus encuentros en Tepic, Nayarit.

Demostrando talento desde pequeño, tuvo la posibilidad de jugar el Mundial Sub-17 de Perú 2005, donde la selección terminó por ganar la Copa, pero una lesión lo dejó fuera de la convocatoria y fue reemplazado por Enrique Esqueda.

También, cumplió con el proceso para el Mundial Sub-20 de Canadá, en donde logró anotar un gol en su primer partido ante Gambia, en el triunfo por 3-0 de México y en donde entró al minuto 89 en sustitución de Giovani Dos Santos.

Su debut en clubes se dio el nueve de septiembre de 2006 con la camiseta de Chivas ante Necaxa, anotando ese mismo duelo su primer gol en su carrera, el último en la victoria por 4-0.

Pese a su convincente debut, Chicharito no sería contemplado de mayor forma con el equipo, pensando inclusive en el retiro, pero en el Apertura 2009 recibió su gran oportunidad y no la desaprovechó al conseguir once goles.

Su carrera no se detuvo, mientras se volvió más determinante en el cuadro de Guadalajara, el futbol europeo se fijó en su talento, llegando en un traspaso histórico al Manchester United el ocho de abril de 2010.

Con los Red Devils tuvo grandes momentos al anotar 13 goles en su primer año en la Premier, consiguiendo 20 en total en todas las competencias. Su primera salida del club se dio en la temporada 2014-15, donde fue a préstamo con el Real Madrid, donde consiguió nueve goles en total, incluyendo uno para darle el pase al cuadro blanco a las semifinales de Champions League eliminando al Atlético de Madrid.

Dejaría definitivamente al United en la temporada 2015, cuando decidió por firmar con el Bayer Leverkusen, en donde renovó sus bonos y se convirtió en una de las figuras del equipo, renovando su personalidad y su juego.

En total en Bundesliga en dos años anotó 29 goles, 39 si se suman todas las competencias, siendo uno de los elementos más queridos por la extensa comunidad mexicana en Alemania. Con esa gran consistencia, decidió regresar al futbol inglés para firmar con West Ham, donde como contamos no le ha terminado por resultar como quisieran las cosas.