Huitzilan continúa avanzando con obra en Pezmata

Delfino Bonilla Ángel, alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, dio el banderazo de inicio de obra para la construcción de dos andadores de 150 metros lineales en la comunidad de Pezmata.

Durante su discurso, el munícipe explicó a los pobladores la situación económica por la que atraviesa el país; dijo que con las medidas que está tomando el gobierno federal por querer ahorrar dinero y acabar con la corrupción, solo han empeorado la situación de pobreza de los mexicanos, de ahí cobra importancia la lucha que enfrenta el Ayuntamiento antorchista por continuar trabajando para brindar obras y servicios a la población huitzilteca.

Destacó que para cambiar esta situación el Movimiento Antorchista ha planteado cuatro medidas para combatir la pobreza de millones de mexicanos: Primero que la economía debe crecer y crear empleos para todos los mexicanos. Segundo, que estos empleos estén bien renumerados. Tercero, una política fiscal progresiva, que paguen más lo que tienen más y lo que no, que no paguen o paguen muy poco. Por último, reorientación del gasto social, que todos los impuestos regresen al pueblo en obras y servicios.

“Que se ataque la pobreza, pero no como está haciendo el presidente de la república, porque el problema no es la corrupción, el problema es que no se reparte el dinero que hay en México equitativamente, por eso la organización nos educa y no nos engaña, es la única que nos dice lo que en realidad está pasando y las medidas que se deben tomar para acabar verdaderamente con la pobreza”, finalizó.