ESPECIAL: Malala, la mujer más joven en recibir el Nobel de la Paz

Malala Yousafzay nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Jaiber Pastunjuá, Pakistán. Hija de Toorpekai Yousafzai y Ziauddin Yousafzai, tiene dos hermanos.

A los 13 años, se hizo célebre gracias a un blog para la BBC utilizando el seudónimo de Gul Makai, en dicho blog denunciaba las atrocidades sufridas bajo el régimen del Tehrik-i-Taliban (TTP), que ocupó militarmente el valle del río Swat matando a muchos de sus habitantes, destruyendo las escuelas y prohibiendo la educación de las niñas entre 2003 y 2009.

Malala Yousafzai es una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, a sus 17 años, es la persona más joven galardonada con ese premio en cualquier categoría.



El premio fue otorgado a Malala Yousafzai y lo compartió con el activista Kailash Satyarthi, "por su lucha contra la opresión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación".

Pese a su juventud, la joven ha luchado desde hace varios años "por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que los niños y los jóvenes también pueden contribuir a mejorar sus propias situaciones".

Además, lo ha hecho bajo las más peligrosas circunstancias, convirtiéndose, a través de esta lucha heroica, en una destacada portavoz de los derechos de las niñas a la educación.

El 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado por parte de un miliciano del Tehrik e Talibán Pakistán en Mingora, que tras abordar el autobús escolar en que viajaba Malala, disparó repetidas ocasiones su pistola contra ella impactándole en el cráneo y cuello. Fue trasladada en helicóptero al hospital militar Rawalpindi, cerca de Islamabad, la capital del país donde se le intervino quirúrgicamente y le extrajeron una bala que tenía alojada en el cuello, cerca de la médula espinal.



El líder de los talibanes, el mulá Fazlulá, fue quién ordenó su asesinato. Declaró en un discurso reciente, que "ni siquiera odio al talibán que me disparó. Incluso si hubiera una pistola en mi mano y estuviera delante de mí, no le dispararía".

Con ese atentado intentaron callarla, pero no lo lograron. Tras recuperarse en el Reino Unido, continúa su lucha por el derecho de las niñas a la educación. Sus esfuerzos le merecieron el Premio Sajarov y el Premio Simone de Beauvoir, ambos el año pasado, y una invitación a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró el 12 de junio cómo el Día de Malala. Tres horas después del anuncio del Nobel, vía Twitter, la joven escribió: "Gracias por todo su apoyo y amor".

El 15 de octubre de ese mismo año fue trasladada al hospital Queen Elisabeth en Birmingham, Gran Bretaña, para programar las cirugías reconstructivas que debían realizarle por las heridas sufridas.

Tres meses y medio después, el 8 de febrero de 2013, fue dada de alta aunque prosiguió con la rehabilitación y tuvieron que implantarle en el cráneo una placa de titanio y también un dispositivo auditivo en el oído izquierdo.

Desde entonces, Malala vive en la zona de West Midlands de Birmingham donde su padre ocupa el puesto de agregado de educación del consulado de Pakistán.

Cerca del colegio donde estudian las jóvenes cientos de personas protestaron por el intento de asesinato. El atentado suscitó inmediatamente la condena internacional y Malala recibió el apoyo de figuras como Asif Ali Zardari, Desmond Tutu, Ban Ki-moon, Barack Obama, o Hillary Clinton entre muchos otros.

Ha recibido numerosos premios por su defensa del derecho a la educación. En el año 2013 le entregaron el Simone de Beauvoir en París el 9 de enero y en Madrid el Premio Unicef de España el 22 de mayo. También ganó el XXV Premio Catalunya el 22 de mayo.

Malala se ha convertido en un icono de la lucha por los derechos de las mujeres a recibir educación y fue elegida en 2013 por la revista Time una de las personalidades más influyentes del mundo.



Así, Yousafzai, se ha convertido en la laureada más joven en la historia del galardón, superando al premio Nobel de Física 1915, Lawrence Bragg, premiado a sus 25 años.

Además, la activista paquistaní es la 47ª mujer en recibir el reconocimiento, y la segunda de 2014, luego de May-Britt Moser, Nobel de Medicina. Es además la 3ª persona procedente de Pakistán en recibir un Nobel.

El 15 de enero de 2014 recibió el Premio Convivencia Manuel Broseta junto a la científica Pilar Mateo. Este último premio lo recogió en marzo en la ciudad española de Valencia donde reivindicó hoy "el poder de la palabra" para luchar contra el terrorismo y defendió el derecho a la educación para aprender no sólo conocimientos de materias sino "igualdad" y "a respetar la cultura y la religión de otros".

En mayo de 2014, participó en la campaña para la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas, secuestradas por un grupo islamita.



En 2015, Malala se convirtió en el tema del documental "He Named Me Malala", que fue nominado para el Premio de la Academia a la Mejor Película Documental.

En 2017 fue aceptada en la Universidad de Oxford, donde actualmente estudia para obtener su título en Filosofía, Política y Economía. El libro de Malala "We Are Displaced: My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World", se publicó en septiembre de 2018.