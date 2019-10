ESPECIAL: El último concierto de Freddie Mercury

La última vez que el público pudo ver en un escenario a Freddie Mercury ocurrió en Barcelona, el 8 de octubre de 1988. Aunque de manera oficial se maneja como el último concierto de Queen con Freddie Mercury el 9 de agosto de 1986 a las 1:50 horas en el estadio de Wembley. Aquella noche se dio el adiós de la leyenda de los que algunos llamaron la mejor banda del “Rock de los Estadios”, su majestad y el irrepetible vocalista, venido desde el lejano Zanzibar. Nadie imaginaba que sería la última vez que veríamos a Mercury en el escenario.

La gira Magic Tour fue la última del grupo con Freddie Mercury como vocalista. Asistieron 72 mil personas al segundo día, y en total en ambas citas se congregaron a más de 140 mil personas. El grupo tocó 28 canciones, entre ellas las míticas ‘We Are the Champions’ o ‘Radio Ga Ga’. Además se atrevieron a versionar al ‘Rey del Rock’: tocaron ‘Baby I Don’t Care’ de Elvis Presley. Y también otra versión, ‘Gimme some lovin’, de The Spencer Davis Group. Concierto que desafiaba a la lógica abarrotando hasta límites desaconsejables el Knebworth Park, una amplia zona verde en la localidad de Stevenage, al norte de Londres, a la que los músicos tuvieron que llegar en helicóptero para salvar el monumental atasco.

Por eso, cuando tras dos horas de avasalladora actuación en Knebworth, un Freddie Mercury de 39 años (cumplía 40 el 5 de septiembre) se acercó hasta el micrófono para decir aquello de "buenas noches y sed felices", vistiendo una capa de Rey y una corona al son de “God save the Queen”.

El escenario que se montó, según la propia banda, fue el más grande hasta ese momento: casi 50 metros de ancho y 15 de alto, con una impresionante plataforma de iluminación que pesaba 9,5 toneladas.

Aun siendo un espacio tan grande, Freddie lo dominaba: se movía por él como si todo le perteneciera, con su innegable control de la escena.

Fue un artista excepcional. Desde muy joven y a pesar de todos los problemas sociales que ocurrían en la isla de Zanzíbar, su ciudad natal, él siguió construyéndose, desarrollando sus habilidades como pianista y más tarde como cantante, músico y compositor. Su genialidad radica en muchas cosas, además de componer grandes temas, también desarrollaba su creatividad para vestir. Freddie Mercury era y es conocido por su llamativo vestuario: las mallas, los vestidos y el cuero marcaron un estilo.

Y como no podía ser de otra forma también dejó impronta el atuendo de este concierto. Estaba compuesto por una chaqueta de piel amarilla, unos pantalones blancos con franjas rojas de gimnasia y unas Adidas Hércules.

El cantante de Queen era un fan de la ópera y en concreto de la Caballé. En febrero de 1987 se conocieron en persona en Barcelona. Cuando la ciudad condal fue elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 1992, la organización le pidió a la soprano que creara una composición musical para el evento. Caballé se puso en contacto con el cantante británico y empezaron a trabajar en una canción, Barcelona, que fue completada en 1988.

Aunque se cantó por primera vez en público en 1987 en Ibiza, su estreno oficial fue el 8 de octubre de 1988 en el festival La Nit de Barcelona, organizado con motivo de la llegada de la bandera olímpica desde Seúl. En una actuación memorable, Mercury y Caballé ofrecieron Barcelona a todo el mundo. Fue la última actuación en directo de Freddie Mercury, que moriría en 1991 a causa del sida. Fue elegida canción oficial de los Juegos de 1992 y estuvo en las listas de éxito de todo el mundo.

Queen, una banda encabezada por Freddie, fue de esas agrupaciones que a diferencia de muchas otras muy famosas, demostraron que la amistad está antes que todo. Que sin importar los problemas que llegasen todos estaban para todos, apoyándose hasta el último momento. Eso fue lo que Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury destacaron hasta el último momento.

En junio de 1986, tras el lanzamiento del disco Kind of Magic, Freddie Mercury empezó a notar que algo no estaba bien y, al temer sufrir esa enfermedad que estaba en boga pero que nadie sabía cómo detener su rápida propagación, se hizo los estudios pertinentes hasta determinar que en efecto, padecía VIH. Durante cuatro años el famoso cantante ocultó su enfermedad, y gracias a la ayuda de sus compañeros Brian, Roger y John la mantuvo en secreto hasta que finalmente, cuando ya no podía ocultar su deterioro, dejó de tomar sus medicamentos y según relata Brian May, “dejó de tomar todas las pastillas excepto los analgésicos para el dolor. Fue muy triste y duro aceptar que no había solución”.

Su cuerpo se iba debilitando periódicamente, las manchas comenzaron a aparecer en la piel, resultó inútil que le trajeran en aviones privados el medicamento desde Estados Unidos. Era inevitable lo inevitable. Su cuerpo ya estaba cansado, agotado de luchar y, como prueba, está su última aparición en televisión para los premios Brit Awards de 1990 que se llevaron a cabo el 18 de febrero. Allí reconocieron la contribución de Queen en la música británica y por consiguiente, después de pasar un pequeño video de la trayectoria de la banda, el cuarteto se subió al escenario para recibir el premio.

El primero en aparecer a escena fue Freddie, quien usaba un holgado traje sastre azul cielo satinado con una tela blanca encima como si fuera una especie de bufanda. Él, sin su bigote, sin su sonrisa, sin su voz que retumbaba y reventaba todos los tímpanos y con la cara chupada. Había un pronunciado mentón pero no al punto de que los huesos se salieran. El paso de la edad había transcurrido, tenía 44 años, de eso no había duda pero, ese cuello arrugado se debía a la enfermedad que poco a poco se estaba comiendo a Freddie.

Después de saludar a todos únicamente se limitó a tomar el premio y dejó que Brian May hablara y agradeciera por el reconocimiento. Una vez que terminó, Mercury tomó el micrófono solo para decir “Gracias” y salir del escenario. Esas fueron las últimas palabras que él dijo al público que ya no lo volvería a ver excepto en fotografías de la última fiesta a la que fue y en un par de videos.

En febrero de 1991, grabaron el video de “I’m Going Slightly Mad”, sencillo del disco “Innuendo” que salió en esas mismas fechas. En ese video y a pesar de las grandes capas de maquillaje, se veía a un Freddie ya muy acabado y que por más que intentaba moverse como solía hacerlo, ahora sus manos, piernas y cara eran lentas. También se notaban algunas manchas en el cuello igualmente a causa del SIDA, y aunque trataron de ocultarlo, no se pudo del todo. “El peor problema era el de su pie. Trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez nos lo enseñó durante la cena y dijo: ‘Lo siento Brian, perdona si te molesté enseñándote esto’. Yo le contesté: ’No estoy molesto, Freddie, excepto que me he dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento”.

Además, durante la creación de Innuendo, Freddie llegó a un punto en el que lo físico no era el único problema. Ahora el SIDA también ya se había adentrado a su cabeza. Según rememora May, “a veces Freddie era incapaz de verbalizar lo que quería expresar. Nosotros, en cierto sentido, aunque suene muy extraño, verbalizábamos por él escribiendo algunas de las letras. Porque él había llegado a un punto en el que no podía expresarse con palabras. Así que, en temas como ‘The Show Must Go On’ o en ‘These Are The Days of Our Lives’, era material que le ofrecíamos a Freddie para que él pudiera trabajar con nosotros”.

Con una composición y producción de disco entre 1989 y 1990 para que en 1991 Queen comenzara con la promoción, el 30 de mayo de 1991 la banda británica grabó su último video para el single “These Are The Days of Our Lives”. Éste en un principio se esperaba que fuera filmado a color, incluso Freddie aparece usando un pantalón negro satinado con camisa a tono y un chaleco rojo con bordados llamativos en la parte de en frente, pero debido a lo acabado que estaba Mercury y sus manchas en la piel que eran todavía mayores a la de tres meses antes, se tuvo que editar en blanco y negro. A pesar de esto, él se mantuvo de pie, involucrado en el proceso de producción y de creación del video donde aparece a cuadro la mayor parte del tiempo.

May relató en su momento, lo más triste es que Freddie Mercury murió unos meses antes de que la ciencia tuviera un gran avance en los medicamentos retrovirales. “Si esas pastillas hubieran llegado antes, Freddie seguiría entre nosotros”.

Sin embargo, él murió feliz, acompañado de Jim Hutton, su último amor y que en un extracto del libro que Hutton lanzó tres años después de la muerte de Freddie titulado Mercury And Me dice: “Una vez le pregunté por qué, de todas las personas del mundo que podía haber tenido me había elegido a mí. Me miró y me dijo: ‘Luchaste por mí, me ganaste’. En las últimas líneas de la canción ‘These Are The Days of Our Lives’ tienen un sentido especial para mí. Aquellos fueron los días de nuestras vidas, las cosas malas en la vida fueron pocas. Aquellos días se fueron ahora, pero algo sigue siendo cierto cuando miro y descubro que aún te amo. Freddie fue el mayor amor de mi vida. Sé que nunca volveré a amar así”.