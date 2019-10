Apoyos a grupos vulnerables por aumento al pasaje, informa Rivera Vivanco

Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla, informó que se entregarán apoyos a grupos vulnerables así como a madres solteras y estudiantes, debido al aumento de la tarifa en el transporte público, decisión que fue aprobada por el Gobierno del Estado y aseguró que es una demanda de la población contar con mejores unidades.

Indicó que será la Secretaría de Desarrollo Social del municipio la dependencia que entregará los beneficios, previo estudio y valoración.

Se está mencionando que va de la mano con esta mejora y modernización, y lo que he observado en los últimos días es que sea de calidad, si se va a dar este cumplimiento, se va sumando a los que va pidiendo a la ciudadanía".

El gobierno dio un plazo de 4 meses o 120 días para su valoración, esto para que los permisionarios cumplan con los lineamientos.

Por otro lado, luego de que los diputados de las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género en el Congreso del Estado desecharon por mayoría la aprobación del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto Claudia Rivera Vivanco manifestó su desacuerdo con los legisladores, al declarar que fue una decisión incorrecta, sin embargo, dijo respetar su autonomía.

Creo que es una decisión que no es la correcta. Hay una agenda nacional y hay compromisos que hicimos como proyecto de nación, espero y apelaré a que se tomen decisiones correctas. He sido respetuosa de la autonomía y tomo mi postura como ciudadana y como presidenta”, dijo, y expresó que no se puede actuar con discriminación en ningún sentido.