Explota caldera en baños públicos de Cholula

Una falla en una válvula de seguridad provocó la explosión en el cuarto de bombas y calderas de los baños públicos Tláloc, ubicados en el Centro de San Pedro Cholula, donde sólo se registraron daños materiales que no han sido cuantificados, así como inmuebles que se encuentran cerca resultaron afectados.

Un estallido despertó a los vecinos, quienes encontraron derrumbada parte de un muro de dichos baños, en la calle 8 Oriente, entre Avenida 5 de Mayo y 2 Norte.

La falla en una de las válvulas de seguridad de una de las calderas, que se encarga de regular la presión, extrañó a los propietarios, pues señalaron que ésta es nueva.

No había personas en el lugar, por lo que no hay lesionados ni víctimas que lamentar. No obstante, personal del Ejército Mexicano y de Protección Civil Municipal arribó la mañana de este lunes, para supervisar la zona, ya que al menos tres viviendas ubicadas frente al lugar de los hechos, resultaron afectadas.