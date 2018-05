Amnistía provocaría más inseguridad: Meade Kuribreña

“Hay programas de gobierno que le van a ayudar al país a ir hacia adelante. Aquí hablamos, por ejemplo, en materia de seguridad, de lo importante que es que haya consecuencias, que tengamos tres pilares, pero que reforcemos el pilar en donde no abramos espacios de impunidad”, dijo.

De igual forma, señaló que para disminuir la incidencia delictiva debe optarse por un código penal único para todo el país, así como capacitar a todos los mandos policiales en una Academia Nacional de Policías.

Por otra parte, habló sobre la inclusión social, indicando que una gran reforma que garantice su inclusión es otro de los retos de la próxima administración, ya que no se puede seguir viviendo en dos realidades del país.

Por ello, señaló que se encuentran las condiciones dadas para que se incluyan los sectores más vulnerables y con ello se logre un nivel de crecimiento mayor del que se ha registrado.

“El principal compromiso de la siguiente administración, la principal reforma de la siguiente administración tiene que ser una reforma social. No podemos seguir viviendo en dos Méxicos, no podemos seguir viviendo entre el México que tiene y el México que no tiene”, afirmó.