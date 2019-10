QUÉPASA: Fortnite, ¿tan adictivo como la cocaína?

En este momento hay 2 cosas que siguen latentes dentro del colectivo gamer, la gente sigue discutiendo sobre la negatividad que estos traen con respecto a la salud, y que Fortnite es EL juego del momento.

En esta ocasión, dichas afirmaciones se combinan, pues una firma de abogados en Canadá busca poner una demanda a Epic Games, desarrolladora de Fortnite, pues alegan que dos jovenes se han vuelto adictos a dicho juego.

De acuerdo con un reporte de la CBS, Alessandra Esposito Chartrand, abogada de Calex Légal, argumenta que esta adicción libera niveles de dopamina en el cerebro iguales a los efectos que causa el consumo de cocaína.

La abogada fue contactada por los padres de dos niños de 10 y 15 años, quienes buscan demandar a la desarrolladora por crear un juego muy adictivo, esto se busca con un fallo del tribunal superior de Quebec en 2015 basado en que las industrias tabacaleras no advirtieron sobre las consecuencias de fumar para la abogada, es un caso similar.



Además de esto, la abogada argumenta que Epic Games hizo a propósito un juego sumamente adictivo, incluso usando psicólogos en el proceso de desarrollo del mismo.

Cuando crearon Fortnite, Epic Games trabajó durante años y años, contrando psicólogos que realmente cavaron en el cerebro humano y realmente hicieron el esfuerzo de hacerlo lo más adictivo posible”.

Por su parte, los padres de familia declararon que “si supiéramos que es tan adictivo para arruinar la vida de nuestro hijo, nunca les habríamos dejado comenzar a jugar Fortnite o lo habríamos monitoreado mucho más de cerca”.

Este caso no es el primero ni el último sobre adicciones a video juegos, algunos casos mas sonados es sobre los altos niveles de adicción que tiene el juego Splatoon 2 en Japón, haciendo que un padre de familia pase mas de 12 horas díarias jugando o diversos casos sobre diferente gente adicta a juegos como World Of Warcraft y Leage Of Legends. Las desarrolladoras de videojuegos conscientes de esto, han advertido sobre los riesgos de tener secciones de juego muy prolongadas.

Por el momento, Epic Games no ha dado una respuesta oficial a este hecho.