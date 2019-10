Lanza tráiler de spin off de The Walking Dead

Durante este fin de semana, en la Comic Con de Nueva York se mostró el primer trailer de la serie spin off de The Walking Dead, la cual aún no tiene nombre oficial.



Por lo que se puede ver en el avance, la serie estará protagonizada por un grupo de adolescentes y transcurrirá diez años después del apocalipsis.



Según explicó el cocreador de la serie, Scott Gimple, a The Hollywood Reporter, la serie explorará cómo los jóvenes protagonistas que han pasado toda la vida a salvo de los caminantes tendrán que enfrentarse por primera vez a una realidad mucho más oscura y hostil.



El motivo por el cual todavía no se ha revelado el título de la serie es un misterio. Podría deberse a que su nombre contenga información que será decisiva para la trama y que por el momento prefieran mantener en secreto o podría ser simplemente que aún no hayan dado con el título adecuado.

La serie será protagonizada por Aliyah Roberts, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortarella.