Djokovic hace realidad sueño de un fan japonés

Novak Djokovic hizo realidad el sueño de uno de sus mayores seguidores, un joven japonés llamado Iori Yoshida, quien vivió cuatro años en Serbia para jugar tenis y aprender el idioma de su ídolo.

Pero fue en Japón donde Yoshida conoció personalmente al serbio, en el ATP 500 de Tokio que Djokovic conquistó este domingo.

Fue el propio atleta quien compartió la historia en su Instagram, refiriéndose a Iori como 'el chico que le alegró el día'.

No he conocido a muchas personas en mis viajes. No sé si alguien fue más apasionado y entusiasta que este chico en una cancha de tenis. Me llamó la atención cuando vi un vídeo que hizo mientras estaba en Serbia, donde habló en serbio y me pidió que jugara con él. Vi este vídeo hace unos días y le invité a venir a verme para que después de mi partido pudiéramos jugar juntos. Fue realmente una experiencia notable, una que llena el corazón de alegría y felicidad. Ver la pasión que compartió mientras estábamos juntos fue fascinante. Él habla serbio muy bien y es un tipo muy divertido. Me hizo reír mucho. Estas son exactamente las situaciones que me recuerdan lo agradecido que debo estar todos los días por estar en condiciones de influir positivamente en muchas vidas. Una verdadera bendición".