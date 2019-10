La educación no divide, fortalece; es el camino para trascender: Alfonso Esparza

La educación siempre será el camino para trascender y construir, porque está en su esencia romper barreras, prejuicios, estereotipos. La educación no debilita ni divide, fortalece e innova, esa es la tarea sustancial de la BUAP, por lo que trabaja todos los días como una institución autónoma, independiente y crítica, afirmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz al rendir su Segundo Informe de Labores al frente de esta institución.

Ante la comunidad universitaria, así como invitados especiales, el Rector Esparza Ortiz refrendó que son los valores el mejor resguardo ante los ataques, porque la transformación siempre debe partir del humanismo, el respeto al entorno, la tolerancia para aceptar al otro y construir a partir de la diversidad; es por eso que la BUAP, subrayó, apuesta por la educación, no como una cuestión política, sino con acciones en favor de los alumnas y alumnos.

Al asistir a este segundo informe, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora de esta Máxima Casa de Estudios en Puebla, celebró el esfuerzo y los resultados obtenidos en esta gestión que abarca el periodo 2017-2021, y enfatizó en la idea de mantener a la educación pública con su espíritu laico y gratuito.

“Estoy aquí para acompañar a mi Rector en su informe, en estos tiempos es fundamental la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y de calidad. Felicito al Rector Alfonso Esparza por presentar los resultados de su gestión de una forma innovadora”.

Respecto al tema del Club Lobos BUAP, Esparza Ortiz declaró que reconoce su papel como representante de esta Universidad, asumirá las denuncias personales, pero la defensa del patrimonio de la BUAP, dijo, estará encabezada por toda la comunidad universitaria.

“Es obligado hablar de Lobos, no me voy a extender, que quede claro, de las denuncias personales, yo me encargo, así lo asumí y por eso estoy aquí, eso sí, de la defensa de nuestro patrimonio nos encargamos todos juntos”.

Ante el desafío, la unión universitaria

Esparza Ortiz advirtió que la humanidad enfrenta desafíos que nos encaminan a la devastación, mientras que en México la seguridad y la violencia son la gran amenaza. No obstante, reconoció que es la voz de los jóvenes la que se levanta para defender el planeta. En este sentido, instó a los estudiantes a cumplir sus sueños y a ser fieles a sus convicciones.

“Asistimos en directo a la devastación de nuestro entorno a través del celular. Pero la incapacidad política para dar una respuesta unitaria a los desafíos mundiales se hace evidente y vergonzante. Por eso las nuevas generaciones están levantando la voz en defensa de nuestro planeta. En la BUAP nunca dejaremos de romper los esquemas que nos impiden llegar a la libertad”.

Ante este escenario convocó a las universidades a un frente común contra la inseguridad, ya que la violencia afecta a todas y todos, en especial a las mujeres. Al respecto, informó que todos los días en promedio tres estudiantes de Puebla son asaltados, amenazados, perseguidos o violentados.

“En 2016, desde este mismo auditorio dije que ser mujer en nuestro país era peligroso. Hoy, tres años después, es aún más peligroso ser mujer en México. Por el simple hecho de ser mujer te acosan, te violan, te asesinan. Y estamos hartos. Hartos de que ser mujer sea un número en una estadística gigante. Hartos de que ser mujer sea un riesgo. Hartos de que ser mujer sea peligroso. Estamos hartos de que ser mujer, en muchos casos, sea igual a muerte”.

Alfonso Esparza Ortiz hizo un llamado para aprovechar las tecnologías de la comunicación y mantener una comunicación abierta y solidaria entre los universitarios, a fin de establecer una estrategia de acompañamiento ante cualquier amenaza.

“Aprovechemos que hoy estamos más comunicados que nunca para que estemos más unidos. Compartamos redes, aplicaciones, soluciones, estrategias, para que todos los universitarios podamos sentirnos acompañados”.

Un informe de hechos

Al dar cuenta de los resultados de este segundo año de gestión, el Rector Alfonso Esparza Ortiz expresó que la BUAP no dejará de romper los viejos esquemas que limitan e impiden progresar, porque la apuesta y el compromiso siempre será con los estudiantes.

Por medio de un video, se notificaron los hechos más trascendentes de esta gestión. En cuanto al trabajo científico, se hizo hincapié en que la internacionalización de la investigación comienza en la Institución. Por ello, se estableció el Marco de Investigación e Innovación del Modelo Europeo, que evalúa a los investigadores de la BUAP con estándares mundiales.

La ciencia debe financiar ciencia, así se resume la transferencia del conocimiento en la Máxima Casa de Estudios en Puebla. Bajo este esquema se conformó BUAP Polymers, el único proveedor en México de nuevos materiales orgánicos con propiedades optoelectrónicas; mientras Nanoderma se constituye ya como la primera patente comercializada.

A estos logros se suma Inocrep, un producto único en su tipo, muy económico y que permite la protección de plantas, desintegra compuestos tóxicos y estimula su crecimiento. Además, el Grupo de Polímeros y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales crearon la materia química luz y color para nuevos pigmentos.

Otro aspecto relevante fue el incremento de la matrícula, que se refleja en el ingreso de 31 mil 155 estudiantes, lo cual fue posible por el crecimiento en complejos regionales y mayor aprovechamiento de infraestructura física y tecnológica, como la construcción de nuevos edificios en Tepeaca y San Martín Texmelucan.

Para garantizar la eficiencia terminal, hay un total de 43 formas de titulación, en promedio cinco por plan de estudio. Asimismo, se establecieron 11 salidas terminales de 15 previstas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, lo que brinda la posibilidad de obtener un certificado como Técnico Superior Universitario, en caso de truncar los estudios. Lo anterior se traduce en una oferta académica pertinente y flexible.

En materia de seguridad se instalaron módulos de denuncia en el Área de la Salud y Ciudad Universitaria, lo que permitió la integración de 62 carpetas de investigación con elementos de prueba de hechos delictivos.

La responsabilidad social institucional es otro tema que merece distinción. Este año, las campañas de alfabetización a cargo del Centro Universitario de Participación Social atendieron a 107 comunidades de 11 municipios. En tanto, el programa “Aprende enseñando” permite que los universitarios se involucren en la enseñanza de las primeras letras.

BUAP TV es una realidad, ya que en días recientes la Universidad recibió los títulos de concesión para operar dos canales de televisión en Puebla y Tehuacán.

Por otra parte, para lograr una Universidad más justa e igualitaria se presentó el “Protocolo de atención a la violencia de género y contra la discriminación”, cuyo fin es generar una cultura que permita la inclusión de las personas. En el ámbito deportivo se estableció un programa de detección de talentos y se reconoció la labor de 19 entrenadores y de 81 atletas.

La infraestructura entregada en este año incluyó un edificio de cubículos en la Facultad de Administración; edificios multiaulas en la Facultad de Lenguas, en los campus de Tepeaca, San Salvador El Seco, San Martín Texmelucan y Cuetzalan, así como canchas deportivas en Tehuacán y la Facultad de Cultura Física. Además, se remodeló la biblioteca del Instituto de Fisiología, laboratorios en la Facultad de Estomatología y se concluyó la restauración del edificio de Las Clarisas, que alberga actualmente La Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar”. De igual manera, se entregaron 14 nuevas unidades del Sistema de Transporte Universitario y tres autobuses para complejos regionales.

Con estas acciones, la BUAP refrenda que la Institución es un referente nacional, que sustenta su prestigio en hechos, porque la BUAP está hecha para trascender en un esquema de libertad, inclusión, esfuerzo, investigación.

“Alguien les preguntará un día de dónde vienen. Y ustedes responderán con orgullo que vienen de la BUAP, donde la investigación es camino, el estudio es esfuerzo, donde cuidamos a los nuestros y protegemos lo nuestro. Esta es la Universidad con la que estoy comprometido, por la que lucho, en la que creo. Una Universidad que es ciencia, pero también arte, que es innovación, pero también tradición, porque en la BUAP con cada paso que damos somos mejores en lo que hacemos”, afirmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz ante la comunidad universitaria, la cual manifestó abiertamente su apoyo a su gestión.