Secretaría de Salud pide no alarmarse por el dengue

La Secretaría de Salud desplegó un grupo de 456 especialistas en 36 municipios ubicados en las siete jurisdicciones sanitarias de Puebla para reforzar las acciones para controlar y combatir el mosquito transmisor del dengue.

Este grupo ejecuta campañas de saneamiento ambiental y de control vectorial de formas larvarias y adultas, además, se realizarán dos foros más de actualización y capacitación a médicos de hospitales públicos y privados, para que tengan una mayor información para saber cómo actuar ante este virus.

Asimismo, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, dijo que 95 por ciento de los casos se clasifican como dengue no grave, por lo que no se tiene registro oficial de defunciones por esta causa.

Acerca de las seis personas atendidas por síntomas de dengue y que fallecieron, hay una investigación clínica para determinar las razones de su muerte.

Añadió que de los 864 casos de dengue que tiene registrados oficialmente Puebla, la jurisdicción sanitaria de Tehuacán concentra 35 por ciento, seguida por la de Huauchinango con 32 por ciento y en tercer lugar la de Zacapoaxtla con 20 por ciento.

Finalmente, dijo que el dengue es un problema internacional, por lo que el país no está exento. Si bien reconoció que se reporta un incremento de los casos en Puebla, esto no representa una emergencia, por lo que pidió a la sociedad no preocuparse.