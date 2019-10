'Mano dura' a manifestantes que dañen patrimonio

El diputado local Oswaldo Jiménez López exigió a las autoridades de Puebla aplicar "mano dura" en contra de quienes dañen inmuebles públicos y privados durante una manifestación, y es que, lamentó que durante la conmemoración del 2 de octubre de 1968 se realizaron pintas y consignas en contra del gobierno.

Asimismo, recordó que el edificio del Poder Legislativo fue vandalizado, al igual que otros edificios, durante una manifestación de mujeres proaborto, lo que generó uso de recursos públicos para reparar las afectaciones a los inmuebles.

Por ello, exigió al presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, así como a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, presentar una denuncia formal para que no queden impunes estos hechos y no solapar a estos delincuentes.

No podemos estar gastando recursos públicos reparando los daños cada que hay una manifestación y además, es un daño al patrimonio histórico de la ciudad, me parece que es una irresponsabilidad no presentar denuncia, porque es insólito que en menos de una semana hayan sido dañados inmuebles históricos".