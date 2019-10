ESPECIAL: Día Mundial de los Animales

México es la cuarta nación con mayor riqueza de especies; protegerlas y respetarlas es vital para el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. La diversidad faunística con la que cuenta es un privilegio e implica una gran responsabilidad hacia la sociedad y el planeta, porque el bienestar de las actuales y futuras generaciones depende de la preservación y el respeto hacia los animales y los ecosistemas, nuestro capital natural.

Por ello, se decidió celebrar el Día Mundial de los Animales, aunque la primera conmemoración se realizó el 24 de marzo de 1925, organizado por el alemán Heinrich Zimmerman (1887-1942), un hombre que era escritor y editor de una revista que utilizaba como medio para promover sus ideas sobre el bienestar de los animales y finalmente, la utilizó para establecer el Comité del Día Mundial de los Animales, el cual, organizó el festeho en el Palacio de los Deportes en Berlín (Alemania), con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas de bienestar de los animales en aquella época.

Desde entonces se celebró cada año consecutivo hasta que finalmente, por primera vez fue celebrado el 4 de octubre de 1929 coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís, el Santo Patrón de los Animales, este santo, que nació en 1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente.

Francisco de Asís se despojó de todas las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todos los seres vivos y a todos los animales, a los que consideraba hijos de Dios y llamaba "hermanos", se dirigía a ellos y era escuchado por estas criaturas; le obedecían las aves, peces, y es famosa la intervención que tuvo en Greccio al lograr que un lobo salvaje no atacara más a la población. Entre sus muchos escritos se encuentra el "Cántico de las Criaturas", basado en el sentido de hermandad hacia la naturaleza, donde expresa como todas las criaturas están unidas en un solo coro de alabanza a Dios. El sentía compartir algo con todas las criaturas y hijas de Dios consideraba que se debía respetar su vida, su existencia, pues eran un regalo del Creador, sin las cuales el hombre no podría sobrevivir. Francisco sentía un profundo respeto y admiración por todo lo que se hallaba en la naturaleza, desde el menor de los insectos hasta el astro rey. Francisco reconoció que las criaturas de Dios tenían una interdependencia, y que romper los lazos que las unen es una grave falta. Murió el 4 de octubre de 1226 y fue canonizado en el año 1228.

El papa Juan Pablo II, en 1980, declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momentos a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en muchos países con la “bendición de las mascotas”.

El Día Mundial de los Animales fue declarado por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de desaparecer.

De forma oficial, esta fecha se celebró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción. Desde entonces se ha ampliado hasta comprender a todas las especies animales.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de la Naciones Unidas. Esta declaración establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de esos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

Los animales cada vez más necesitan la ayuda y el respeto de los humanos. Por un lado, están las mascotas que forman parte como un miembro más de la familia en muchos hogares. Y, por otro, el reino animal y su biodiversidad amenazada a nivel global: si no se toman las medidas oportunas contra la extinción de animales para impedirlo, algunas de las especies que se encuentran más amenazadas son el tigre, el panda, elefante, gorila, rinoceronte, delfín de agua dulce, tortuga marina, ballenas, oso polar, leopardo de las nieves, orangután y chimpancé; la mayoría por la caza furtiva y la contaminación o eliminación de sus ecosistemas, podrían desaparecer o quedarse en poblaciones muy reducidas en las próximas décadas.

Actualmente, cerca de 40 por ciento de todas las especies animales del planeta corren peligro de extinción, principalmente por causas humanas. Las actividades durante la celebración en todos los países procuran detener estas causas, disminuyendo la caza y el consumo indiscriminado, la contaminación o el comercio ilegal, entre otras. A estas actividades se suman organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, empresas y personas naturales por igual.