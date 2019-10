QUÉPASA: Joaquin Phoenix insulta a miembro de la producción de Joker

Joker, la película en solitario sobre el Príncipe Payaso del Crimen, se estrena este viernes 4 de octubre. La cinta es dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.

El film promete ser uno de las más premiados, sobre todo, después de hacerse con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Joaquin Phoenix está en plena promoción de Joker, dando entrevistas o visitando programas como el de Jimmy Kimmel, y fue precisamente en este show donde el actor fue exhibido detrás de las cámaras en una situación bastante incómoda.

Durante el rodaje, Phoenix insultó a un miembro de la producción por no dejarlo concentrarse en una escena y ahora se lamenta de haberlo hecho.

Tras ver el vídeo, que apenas dura 35 segundos, el actor se mostró avergonzado y ofreció disculpas durante todo el programa, explicando los motivos por los que había reaccionado así con Sher.

Mira, a veces las películas se vuelven demasiado intensas, porque hay mucha gente en un espacio muy pequeño y estás tratando de encontrar algo (se refiere a los sentimientos y emociones que quiere trasmitir en esa escena). Entonces puedes sentirte intenso, pero se suponía que eso era privado. Lamento que hayan tenido que ver eso”. Probablemente debería disculparme públicamente con Larry. Lo siento, pero él susurró constantemente mientras intentamos trabajar, y a veces es muy difícil encontrar la emoción que buscas, así que fue un error de mi parte, lo siento, pero no debería haberlo hecho”

Luego de que el "incidente" se comentase en redes sociales y medios de comunicación, el publicista de Joaquin Phoenix reveló en un comunicado que publicó Entertainment Weekly que, efectivamente, dicha escena de conflictos era "una broma" orquestada por el actor.

No es la primera vez que el protagonista de 'The Master' y 'Her' hace algo así, en 2009 utilizó un truco similar durante el rodaje del falso documental 'I'm Still Here', dirigido por su excuñado Casey Affleck, al ofrecer una entrevista de dudosa calidad a David Letterman.

Un año después, Phoenix acudió al programa para disculparse. Una situación que se repite ahora, aunque esta vez sí tiene más sentido, dado que sería una broma muy propia del Joker.