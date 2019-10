En duda, titularidad del Chicharito

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, en rueda de prensa habló previo al encuentro con el APOEL, por la segunda jornada de la Fase de Grupos de UEFA de la Europa League.

Analizó la situación de varios jugadores, pero en especial la de los delanteros Javier Hernández, Luuk de Jong y Moanes Dabbur, donde adelantó que lo ideal es gestionar a su plantel para formar el cuadro titular, por lo que el mexicano podría tener participación desde el arranque del cotejo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, no obstante, Lopetegui para nada quiso asegurar la presencia de Chicharito.

Ha llegado al final de la pretemporada, ha jugado bastantes minutos y seguirá jugando y teniendo sus opciones. Mañana podría ser titular o no. tengo la idea de sacar el mejor equipo posible. Yo no lo llamo rotaciones, lo llamo gestión de plantillas. Trataremos de sacar el once más competitivo"