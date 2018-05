Gina Haspel es confirmada por el Senado de EE.UU. como dirigente de la CIA

Finalmente, fue elegida al cargo con 54 votos a favor por 45 en contra y un voto ausente, teniendo a su favor seis legisladores demócratas quienes, a pesar de ser de oposición, declinaron por ella después de que pidiera disculpas y considerará innecesario el programa de tortutas.

“Después de haber servido durante esos tiempos tumultuosos, ofrezco mi compromiso personal, claro y sin reservas, de que, bajo mi liderazgo, la CIA no retomará esos programas de detención e interrogatorio”, afirmó Haspel.

Congratulations to our new CIA Director, Gina Haspel! pic.twitter.com/n1xj9LSV9D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2018