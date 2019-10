Joao Maleck entrena equipo de fútbol en la cárcel

Joao Maleck actualmente se encuentra en el reclusorio de Puente Grande, luego de estar involucrado en un accidente automovilístico donde falleció una pareja de recién casados el pasado 23 de junio en Guadalajara.

El joven mexicano estará preso al menos seis meses en lo que se determina su veredicto, mientras tanto, se encuentra entrenando un equipo de fútbol dentro del penal.

El director informó que la conducta de Maleck es buena, por lo que lamenta el grave error que cometió hace menos de cuatro meses.

Es triste, cometió un error, pero a veces un error basta para acabar su vida. Como futbolista está en la flor profesional. Es un muchacho bueno, pero si me dijeras como padre o madre de las víctimas, te diría que es un demonio, pero a mí no me toca juzgar".