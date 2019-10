Junior Firpo causa baja por lesión

Durante los entrenamientos de la tarde del martes en el Barcelona, el defensa Junior Firpo empezó a sentir molestias en la zona posterior de la pierna derecha.



Ernesto Valverde, entrenador del equipo, decidió incluir a Firpo en la alineación titular en la espera de los resultados médicos, desgraciadamente, la ecografía no sólo ha confirmado la lesión, sino que además hay una pequeña rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha que le podría dejar entre dos y tres semanas fuera de los terrenos de juego.



Valverde tendrá que recurrir a Nelson Semedo para solucionar este entuerto, ya que el defensa portugués ocupará la banda izquierda mientras que Sergi Roberto será el encargado de cubrir la banda derecha con el canterano Moussa Wagué en el banquillo, como alternativa en los laterales.



En el comunicado médico no se especificaba el tiempo de recuperación, pero dentro del club se especuló con la posibilidad de que estuviera entre quince y veinte días de baja. Ahora mismo, Alba está en la recta final de su lesión, por lo que no se puede descartar que el jugador reciba el alta de cara al partido del domingo ante el Sevilla en el Camp Nou.