ESPECIAL: 69 años de Peanuts

Charles M. Schulz nació en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Fue hijo de Dena Schulz, una ama de casa, y Carl Schulz, un barbero alemán. Creció en la ciudad de Saint Paul, capital la escuela de educación primaria Richard Gordon de Saint Paul. Se convirtió en un adolescente tímido y solitario, tal vez como el resultado de ser el más joven de su clase en Central High School.

Después de la muerte de su madre, en febrero de 1943, se alistó en el Ejército de los Estados Unidos, siendo enviado al Campamento Campbell, en Kentucky. Dos años después se embarcó hacia Europa para luchar en la II Guerra Mundial como líder de las escuadra de infantería de la 20º División Blindada de Estados Unidos. El horror de todo lo que vio en esta época, le volvió más escéptico con el género humano.

Schulz después de su haber participado en la liberación del campo de concentración en Dachau, Alemania, se dedicó por completo al mundo de la caricatura .En 1945, comenzó a trabajar como profesor de arte en Art Instruction Inc., lugar donde tomó cursos por correspondencia.

Los dibujos de Schulz fueron publicados por primera vez por Robert Ripley en su columna Ripley's Believe It or Not!. Sus primeras tiras cómicas regulares, Li'l Folks, fueron publicadas entre 1947 y 1949 por el St. Paul Pioneer Press. Esta viñeta también presentó un perro, de aspecto bastante parecido a Snoopy. En 1948, Schulz vendió la historieta al Saturday Evening Post; aquí se publicaron diecisiete historietas creadas por Schulz. En 1948, Schulz intentó comercializar Li'l Folks en Newspaper Enterprise Association.

Nace Charlie Brown

En 1950 Schulz, con apenas 27 años de edad, fue a Nueva York con muchos proyectos de dibujos para una reunión que fue muy importante en su carrera con la compañía editora United Feature Syndicate (UFS). La primera tira cómica de Peanuts, que protagonizaban Charlie (Carlitos) y su perro Snoopy, apareció por vez primera el 2 de octubre de 1950, hizo su estreno en siete periódicos de Estados Unidos, sin la expectativa de que llegaría a convertirse en un icono de la cultura estadounidense.

Peanuts comúnmente conocida como Snoopy, Rabanitos, Charlie Brown o Carlitos, es una tira de prensa creada por Charles M. Schulz desde 1950 hasta su muerte en el año 2000. Schulz siempre rechazo el título de Peanuts, en idioma ingles cacahuates o maníes, impuesto por su editor original. Fue con esta tira cómica con la que Schulz introdujo en el acervo popular personajes tan famosos hoy en día como el niño Charlie Brown o su perro Snoopy, los personajes principales de la tira.

Charles M. Schulz dibujó cada línea, cada fondo y cada imagen de sus 7 tiras semanales durante toda su vida, la mayoría de dibujantes célebres tienen un equipo de dibujantes que le pasan los dibujos a tinta o hasta les hacen la parte de dibujo, mientras ellos sólo esbozan el argumento y los textos.

El éxito de las tiras en los periódicos fue tan grande que a partir de 1965 se realizaron especiales animados de los personajes en televisión, siendo el primero de ellos A Charlie Brown Christmas, y hasta la fecha se han producido 45 especiales; fueron producidos otros tres especiales navideños: It's Christmastime Again, Charlie Brown en 1992, Charlie Brown's Christmas Tales en 2002 y I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown en 2003.

Aunque probablemente Charlie Brown y su mejor amigo, Snoopy, sean los personajes más famosos del cómic, en realidad la pandilla incluye ochos particulares amigos inspirados en la vida real del creador: Lucy, Linus, Sally, Franklin, Marcie, Peppermint Patty, Pigpen y Schroeder.

Fue la tira más importante e influyente del siglo XX en Estados Unidos y también una de las más populares a nivel global, llegando en su pico de popularidad a ser publicada en más de 2.600 periódicos, para unos 355 millones de lectores en 75 países y traducida a 40 idiomas. Peanuts tuvo un considerable éxito con sus especiales televisivos, varios de los cuales fueron nominados o ganadores de premios Emmy.

El famoso perro nació un 10 de agosto, tal y como lo celebraron Carlitos y Lucy. Los dos niños y sus amigos sorprendieron a Snoopy con una tarta de cumpleaños el 10 de agosto de 1968. Snoopy fué elegido en 2002 como el octavo personaje animado favorito de la TV, por los lectores de la revista estadounidense TV Guide, solo una prueba del impacto que la creación de Charles M. Schulz ha tenido en generaciones de lectores y espectadores.

Snoopy fue enviado a la pantalla grande en animación 3D. La adaptación cinematográfica de Peanuts fue anunciada en octubre de 2012, es una película animada por computadora y las primeras imágenes fueron mostradas en marzo de 2014. Está producida por Blue Sky Studios y dirigida por Steve Marino. En el filme se desarrollan las aventuras de los inseparables amigos en un viaje sin precedentes.

La aparición de Peanuts, con sus personajes dibujados a grandes trazos a los que no les ocurría nada destacable, fue repulsivo para la industria de la época, donde predominaban los superhéroes de acción y de aventuras. Pero su autor, siempre confió en que la pandilla de Charlie, y sobre todo los pensamientos inteligentes de Snoopy, acabaran teniendo cabida en el público, y no sólo en el infantil.

Tan solo una década después, las aventuras de Charlie y del famoso perro se publicaban en 2,200 periódicos, y le valieron a su autor el premio Reuben, el más alto honor que concede la National Cartoonists Society.

Hoy en día, las tiras cómicas de Peanut pueden verse en 2.000 periódicos de 75 países, en 21 idiomas diferentes, además de en otros formatos, como en películas o en series animadas por internet.

A lo largo de cincuenta años, de 1950 a 2000, Charles M. Schulz, creador de Carlitos y Snoopy, escribió y dibujó una tira cómica diaria hasta llegar a reunir poco menos de dieciocho mil (la última, en la que se despedía de sus lectores, apareció exactamente al día siguiente de su muerte, un fin apenas justo para un prodigioso ciclo de vida y creación). Se trata de un caso excepcional de creatividad sostenida. Schulz, en más de un sentido, fue el Balzac de las tiras cómicas. La publicación de The Complete Peanuts, planeada en veinticinco volúmenes que vienen apareciendo a razón de dos por año, representa la oportunidad de leerlo por primera vez en su totalidad y apreciar la verdadera dimensión del mundo que creó.

Carlitos pertenece legítimamente a la familia de antihéroes del mundo moderno; suerte de pequeño hombre sin atributos, es el perdedor por antonomasia, condición ejemplificada por su récord perfecto de derrotas en el béisbol, su incapacidad para elevar un papalote o acercarse a la Niña Pelirroja. Sin embargo, lo que lo salva es una inocencia a prueba de cualquier desengaño y un fondo de optimismo irreductible: no importa cuántos jonrones le peguen, él seguirá subiendo al montículo con la esperanza de convertirse en héroe.

Snoopy no poseía el protagonismo, lo fue adquiriendo hasta llegar a convertirse prácticamente en el centro de la serie. En 1956 Schulz lo hace caminar como un humano; después comienza a expresar sus pensamientos y pronto lo hace adoptar las formas y personalidades más variadas. Frente al nerviosismo y la inseguridad de Carlitos, el sabueso encarna la despreocupación y la frescura. No obstante, en el mundo poblado de neurosis de Schulz, nadie escapa a ellas: Snoopy asume distintos roles porque está inconforme con lo que realmente es: “Si yo fuera un buitre –imagina– la gente me tendría más respeto.” Así pretende ser un águila calva, un salmón, un gorila, un alce, un león, una serpiente y, ya en pleno delirio, un piloto de la Primera Guerra Mundial. Sus metamorfosis, sin embargo, suelen tener un final ridículo que le recuerda que, en el fondo, es un perro.

Lucy representa la necedad segura de sí misma: enérgica y despótica, la sombra de la duda nunca parece haber cruzado por su mente. Goza torturando al hipersensible Carlitos y a su hermano menor. Tirana autoproclamada, pretende resolver los problemas de todos en su consultorio psiquiátrico por cinco centavos. Su castigo es estar enamorada de Schroeder, el pianista obsesionado con Beethoven, que la desprecia olímpicamente. Su mundo filisteo choca ahí con un muro impenetrable. Su hermano Linus, por su lado, posee quizá la personalidad más compleja del grupo. En él confluyen una inocencia extrema, una propensión a la ironía, un temperamento filosoficorreligioso y un realismo que, a diferencia de Carlitos, le permite adaptarse a la vida como es.

Schulz, murió de cáncer a los 77, en el año 2000, creó así un negocio que, de acuerdo con el New York Times, reporta ganancias anunales de mil millones de dólares. Además, de haber presentado al mundo entero unos personajes que robaron el corazón de millones de personas.