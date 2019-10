Entre 19 y 23 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, por cada mil poblanas

En Puebla se registran entre 19 y 23 nacimientos donde las madres tienen entre 10 y 17 años, por cada mil mujeres que se encuentran en ese rango de edad, con base en datos recabados durante 2018 y dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El año pasado hubo en Puebla 130 mil 76 nacimientos, de los cuales, 50.6 por ciento, es decir 65 mil 818, fueron del sexo masculino, y 64 mil 127, que significan 49.3 por ciento, correspondieron a mujeres. 93.97 por ciento de niños y niñas nacieron en hospital o clínica, 2.7 por ciento, en domicilio particular; 0.5 por ciento en otro sitio y 3.1 por ciento no se especificó. 89.5 por ciento de los partos fueron atendidos por médicos, 6.6 por ciento por enfermeras o parteras, 0.7 por ciento por otra persona y en 3.2 por ciento de los casos no se especificó.

Puebla registra una tasa de nacimientos de 73.1 por cada mil mujeres en edad reproductiva; superando los 63.5 del país.

A nivel nacional, fueron presentados vivos 2 millones 150 mil 348 registrados (99.4 por ciento) y 12 mil 187 (0.6 por ciento) fueron presentados muertos.

35.8 por ciento de las madres, es decir 774 mil 973, reportaron al momento del registro haber cursado secundaria o equivalente; 23 por ciento, que se traducen en 497 mil 386, preparatoria o bachillerato, y 13.1 por ciento, equivalente a 283 mil 993, llegaron al nivel profesional.

La unión libre es la situación conyugal más declarada por las madres, con un millón 107 mil 249 casos, que significan 51.2 por ciento; seguida de 615 mil 049, que significan 28.5 por ciento, que manifestaron estar casadas,

En tanto que 31 por ciento de los padres –683 mil 600– reportó contar con secundaria: 19.7 por ciento –426 mil 723– con preparatoria o equivalente, y 16.6 por ciento (358 mil 552) con primaria. Solo 258 mil 953, equivalentes al 12 por ciento, cursaron alguna carrera universitaria.