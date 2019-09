¡Los Picapiedra cumplen 59 años!

Los Picapiedra, una serie de animación creada por los directores de Metro Goldwyn Mater, William Hanna y Joseph Barbera que hasta la fecha ha cautivado a grandes y pequeños. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios. Además de algunos especiales y películas.

The Flinstones, nombre en el idioma ingles de la serie de dibujos animados, fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. En México, Los Picapiedra fueron presentados a través del Canal 5 de Telesistema Mexicano, lo que hoy es Televisa.

La acción tuvo lugar en un pueblo llamado Piedradura en la Edad de Piedra, pero con una sociedad idéntica a la de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Es un mundo fantástico en el que los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los humanos, quienes usaban tecnología similar a la del siglo XX, pero en la que los animales sustituían a los aparatos eléctricos.

Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera conocidos como troncomóviles, ruedas de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel animal.

Los personajes principales de la serie se conformaban por dos familias que eran las protagonistas: Pedro, Vilma y Pebbles Picapiedra, y los Mármol, Pablo, Betty y Bam Bam, además de la mascota Dino y el marciano Gazú.

Originalmente, la serie se iba a llamar en inglés The Flagstones, pero en el último momento el nombre fue cambiado para evitar confusiones con el nombre Flintstones.

Con su característico toque de humor, Los Picapiedra reflejaron a la sociedad estadounidense de finales de la década de los 50, en el llamado ‘Sueño americano’, por ello era común ver a Pedro y a Pablo como los proveedores de familia, mientras Vilma y Betty se encargaban de hacer funcionar sus respectivos hogares.

Los Picapiedra fueron la comedia de animación con un mayor número de emisiones en horario de máxima audiencia durante gran parte del siglo XX en la Unión Americana.

Pese a ser una serie infantil, los creadores tocaron temas de adultos. Uno de ellos fue el de la compleja relación entre suegros y yernos, específicamente en el caso de Pedro Picapiedra con su suegra la señora Traka.

Tras la aparente inocencia de la trama se escondían contenidos mucho más sesudos y complejos. Temas como el consumismo descontrolado, la ludopatía, la maternidad, la infertilidad o las complejas relaciones sociales formaban parte de los argumentos de una serie patrocinada por la marca de cigarrillos Winston (que fumaban los propios protagonistas al final de cada capítulo), lo que daba a entender que su público objetivo iba más allá del infantil.

Fue la primera serie de caricaturas en incluir artistas invitados de moda, que iban desde músicos hasta actores. Entre ellos: Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock.

A partir de 1962, Los Picapiedras fue el primer dibujo animado en emitirse en colores por la TV. Mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en 1966, hasta 1997, año en que la serie fue derrotada por la otra famosa serie: Los Simpson.

Cronologia

1967: Se estrenó el primer largometraje de esta serie animada: El superagente Picapiedra (The Man Called Flintstone). Una parodia de los filmes de James Bond.

1971: Se estrena la primera de las de doce series animadas derivadas de la original de la década de los 60, bajo el nombre de The Pebbles and Bamm-Bamm Show.

1987: Lanzan la película The Jetsons Meet the Flintstones, en donde reúnen por primera vez a los Los Picapiedra y Los Supersónicos, familias principales de Hanna-Barbera.

1993: Trasmiten la serie ¡Yabba-Dabba Do! basada en Los Picapiedras y el Show de Pebbles y Bam-Bam, con alto nivel de calidad de la animación.

1994: El director Brian Levant, junto con el productor Steven Spielberg, con guion de Tom S. Parker, llevaron al cine a los Picapiedra, en lo que se denomina live action.

2000: Brian Levant, esta vez bajo la producción de Bruce Cohen, llevó al cine otra película titulada Los Picapiedra en Viva Rock Vegas.

2001: The Flintstones: On the Rocks se emitió en Cartoon Network en Estados Unidos y fue dirigida por Chris Savino y David Smith. Se dedicó a la memoria de William Hanna.

2015: En The Flintstones & WWE: Smackdown in the Stone Age Pedro Picapiedra se convierte en luchador para recuperar el dinero que perdió de sus vacaciones.

2016: En The Flintstones Meets Scooby Doo, visitan de manera inesperada los Picapiedras a Scooby y su pandilla cuando se avería una máquina del tiempo.

Desafortunadamente, existen complicaciones con los derechos entre Warner Bros, que es actualmente propietaria de Los Picapiedra, y Sony quien es ahora dueña de la compañía que originalmente distribuyó la película, Columbia Pictures-Screen Gems.